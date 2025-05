AUDIENCE DU PRESIDENT DU FASO

L’hymne de l’AES, ‘’la Confédérale’’, soumis au Président Ibrahim TRAORÉ

(Ouagadougou, 19 mai 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a reçu en audience, ce lundi matin, les ministres chargés de la culture des pays membres de la Confédération des États du Sahel (AES).

Conduite par le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme de la République du Mali, Mamou DAFFÉ, la délégation est venue soumettre au Capitaine Ibrahim TRAORÉ, le projet d’hymne de l’AES intitulé : la Confédérale.

Pour le ministre DAFFÉ, l’hymne de l’AES, ‘’la Confédérale’’ est une œuvre musicale poétique qui retrace les valeurs fondatrices, exalte les âmes communes et les ambitions collectives des États du Burkina Faso, du Mali et du Niger. « Cet hymne se veut un repère identitaire et surtout un puissant levier pour mobiliser les générations présentes et futures pour la victoire finale », indique le porte-parole de la délégation ministérielle.

‘’La Confédérale’’ viendra compléter le dispositif identitaire de l’AES après le drapeau et le logo, affirme le porte-parole qui soutient que le processus d’écriture de ‘’la Confédérale’’ a suivi plusieurs étapes à savoir, la phase des propositions, la synthèse par les experts et la validation par les ministres en charge de la culture des trois pays membres. Ce document a ensuite été soumis au président de la Confédération des États du Sahel, le Président GOÏTA, qui a diligenté la présente mission auprès de son homologue, le Président TRAORÉ.

Le ministre malien chargé de la Culture annonce que les prochaines étapes seront le lancement officiel synchronisé dans les trois pays, l’appropriation de l’hymne par les fanfares et l’apprentissage dans les établissements scolaires.

Direction de la communication de la Présidence du Faso