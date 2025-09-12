BURKINA -LERABA-CAMPAGNE VACCINALE-AUTORITES-PLAIDOYER

Léraba/Vaccination contre la fièvre jaune et le paludisme : La population rassurée de la qualité des vaccins

Sindou, 11 sept. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, a présidé, le jeudi 11 septembre 2025 à Sindou, une rencontre de plaidoyer en faveur de la campagne de vaccination riposte contre la fièvre jaune et du paludisme dans la province. Le médecin chef du district sanitaire de Sindou, Lamine Ouattara, a rassuré de la bonne qualité des vaccins.

Dans l’objectif de gagner l’engagement des autorités administratives, coutumières et religieuses et leaders d’opinion dans la mobilisation sociale pour la mise en œuvre de la campagne de vaccination de riposte contre la fièvre jaune d’une part et de l’introduction du vaccin contre le paludisme, le district sanitaire de Sindou a organisé ce jeudi 11 septembre 2025 à Sindou, une rencontre de plaidoyer.

Des communications, il ressort que cette vaccination contre la fièvre jaune ne concerne que deux communes rurales qui sont Wolokonto située à 50 km à l’Est de la commune de Sindou et Dakoro, à 30 km au Sud.

Prévue se dérouler du 10 au 16 septembre, cette maladie a été révélée problématique depuis 2024 au Burkina Faso dans le cadre de la surveillance où des cas ont été prouvés positifs.

« Ainsi, les plus hautes autorités du pays ont décidé de riposter à travers la vaccination », selon le Médecin chef de district (MCD), du district sanitaire de Sindou, Dr Lamine Ouattara.

Le MCD a rassuré la population que ces vaccins sont sûrs, efficaces et entièrement gratuits.

« Il peut avoir des effets secondaires et les dispositions sont mis en place pour bien les prendre en charge », a-t-il ajouté.

Il a précisé que ce sont au total 26 822 personnes qui sont attendues pour être vaccinées au cours de cette campagne.

Pour ce qui concerne pour le paludisme, Dr Lamine Ouattara, a précisé qu’il a été introduit dans le programme élargie de vaccination depuis le 14 août passé.

La vaccination se déroule dans 04 districts dans le pays, dont celui de Sindou, les vaccins sont disponibles dans les lieux habituels et sont administrés gratuitement aux personnes âgées de 09 mois à 60 ans.

La communicatrice, Dr Maré précise que les agents de santé iront vers les populations pour l’administration du vaccin.

La cible concerne tous les enfants âgés de 05 mois. Pour plus d’éclaircissement, cette cible doit recevoir 04 doses selon un tableau disponible chef les agents soignants.

Quant au Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, a invité les populations de s’adhérer afin qu’on puisse bien lutter contre ces phénomènes dans la Léraba.

Agence d’information du Burkina

