BURKINA-LERABA-MINISTRE-EDUCATION- TOURNÉE

Léraba : Le ministre en charge de l’Enseignement de base échange avec les acteurs de l’éducation

Sindou, 30 mai 2025 (AIB)- Le ministre en charge de l’Enseignement de base, Jacques Sosthène Dingara, a échangé, le vendredi 30 mai 2025, les acteurs de l’éducation dans la Léraba et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) à Sindou, chef lieu de la province de la Léraba.

Afin de réaffirmer son soutien indéfectible aux acteurs terrain, le ministre en charge de l’Enseignement de base, Jacques Sosthène Dingara, est venu le vendredi 30 mai 2025 les encourager pour leurs activités quotidiennes liées au système éducatif, à la réforme mais surtout à l’organisation des examens de fin d’année session de 2025.

L’un des objectifs majeurs de cette sortie, a été de transmettre la reconnaissance et le remerciement aux Forces de défense et de sécurité (FDS) pour ce qu’elles font pour le ministère en temps de guerre.

C’est également pour encourager les élèves en leur souhaitant bonne chance pour l’examen du CEP session 2025.

« Suite au point des préparatifs de l’examen à travers la visioconférence avec l’ensemble des directeurs régionaux du pays, lequel point qui nous permet aujourd’hui de dire que nous sommes véritablement prêt», a rassuré le ministre Dingara.

Pour lui, tout est effectivement mis en œuvre pour que les enfants puissent passer ce premier diplôme dans des conditions extrêmement calme, dans une situation sécurisée.

La première étape de cette tournée dans la région des Cascades a été d’abord à Banfora, chef lieu de la province de la Comoé et ensuite à Sindou.

Jacques Sosthène Dingara, a échangé avec les enseignants en classe, les directeurs d’écoles et les encadreurs pédagogiques par rapport à l’introduction des nouvelles réformes et leur mise en œuvre dans les écoles ainsi que l’organisation pratique de l’examen du CEP et de l’entrée en 6e.

Les acteurs terrain ont fait quelques suggestions en vue de mieux réussir ces dites réformes au profit de notre pays.

Le ministre a fait le tour des classes de certaines écoles de la CEB de Sindou en cours des dernières révisions et encourager les élèves candidats.

« Je retiens du ministre quelqu’un de très proche des acteurs terrain, un acteur très déterminé pour la réussite de l’éducation au Burkina Faso. Tout comme lui, je lance un appel aux acteurs sur le terrain de nous alerter à chaque fois qu’il y a besoin sans attendre un instant en ce qui concerne surtout l’organisation des examens de fin d’année », a indiqué le directeur provincial en charge de l’éducation primaire de la Léraba, Souro Sanon.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/yo