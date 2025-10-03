BURKINA-LERABA-EDUCATION-JOURNEES PATRIOTIQUE-ELEVES-LANCEMENT

Léraba/Lancement des journées d’engagement patriotique : Le gouverneur invite la population à consommer local

Sindou, 02 oct. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, a lancé, ce jeudi 02 octobre 2025 la 2e phase des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne couplées à celui de l’année scolaire 2025-2026 à Sindou. En plus du message de chef de l’Etat prononcé, les forces vives sont invités à consommer local.

Placé sous le thème : « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage », la 2e édition de 2025 des journées d’engagement et de participation citoyenne, vient d’être lancé couplé avec la rentrée académique 2025-2026, ce jeudi 02 octobre 2025 à Sindou.

Ce double lancement a connu la mobilisation des forces vives de la province ainsi que le personnel dudit lycée avec l’ensemble des élèves hots.

Après la montée solennelle du drapeau national, la population a été tenue en haleine avec trois messages dont celui du Chef de l’Etat, Ibrahim Traoré ainsi que celui du lancement de la rentrée scolaire 2025-2026, prononcés par le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo et le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire, Amadou Traoré.

L’activité est placée sous le signe d’engagement de tous les Burkinabè sans exception.

Ainsi, tout le monde est appelé à doubler d’exemplarité dans son service, dans son unité et dans son administration.

« Soyons des modèles d’intégrité et de responsabilité », a-t-il mentionné.

Prévues du 02 au 16 octobre 2025, les activités prévues sont entre autres, la montée des couleurs nationales, la réalisation des travaux d’intérêt commun et des activités d’hommage aux héros de la nation, le port de Faso danfani, de Koko dunda ou de tissu traditionnel mais aussi la consommation des mets locaux.

Le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire, Amadou Traoré, la rentrée pédagogique se porte bien sur tout le territoire de la province.

Il a invité les élèves à la discipline et plus d’abnégation au travail pour des rendements meilleurs.

Il a informé aux participants que le message du Chef de l’Etat sera lu dans tous les établissements de son ressort pour les élèves et les personnels de l’administration.

Yacouba Sawadogo a prodigué des conseils et encouragements aux élèves, avant de leur souhaiter une bonne année scolaire 2025-2026.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/oo