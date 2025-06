BURKINA-LERABA-MEETING-PRESIDENT-SOUTIEN

Léraba : La veille citoyenne réaffirme son soutien au chef de l’Etat

Sindou, 31 mai 2025 (AIB)- La veille citoyenne de la Léraba, a organisé le samedi 31 mai 2025, une marche meeting pour marquer son soutien au chef de l’Etat, dans sa politique de développement du pays. La cérémonie a été placée sous le patronage de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso à Washington, le général Kassoum Coulibaly.

Afin de montrer leur engagement de remerciement et de soutien au président du Faso, Ibrahim Traoré, la veille citoyenne de la Léraba, a organisé le samedi 31 mai 2025, une marche meeting à Sindou, chef-lieu de la province de la Léraba.

A cette occasion, ont-ils mobilisé une somme de 386.850f CFA pour le soutien patriotique.

‘’ Non à la manipulation, non aux actions d’apatride, mais oui à l’union et au développement’’, telles sont les expressions maîtresses des ‘’wayignans’’ à travers leur discours livré verbalement au secrétaire général de la province, représentant le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yéonvièl Somé.

Ils ont voulu montrer leurs positions vis-à-vis de tout comportement qui peut porter atteinte au fonctionnement du développement de notre pays.

C’est avec le refrain comme ‘’ Avec le capitaine Ibrahim Traoré, c’est jusqu’à la gare ‘’, que la marche meeting a été animée de l’intérieur de la ville de Sindou jusqu’au haut-commissariat.

Le coordonnateur provincial de la veille citoyenne de la Léraba, Aboudramane Koné, a mis en garde tous ceux qui sont contre le pouvoir en place en ces termes.

« Aujourd’hui, l’heure n’est pas aux doutes ni à la résignation, l’heure est à l’engagement total, à la fierté retrouvée à l’unité patriotique. Nous les wayignans veillons au grain et ferons face aux esprits divisionnistes et de la déconstruction», a-t-il indiqué.

Le coordonnateur provincial de la veille citoyenne de la Léraba, a ajouté que les gens qui doute de l’engagement des populations de la Léraba derrière le capitaine Ibrahim Traoré, ne se laissent pas manipuler, « car elles sont chaque fois mobilisées pour toutes les initiatives présidentielles ».

Quant au chef du village de Sindou, Soma Ouattara, a rassuré les populations de la Léraba déjà mobilisées, à s’investir d’avantage dans le renforcement de dispositif de sécurité mis en place, d’entretenir le dialogue, la concertation, la cohésion sociale et la paix sans lesquels tout effort de développement est voué à l’échec.

« Nous vous donnons également l’assurance que toute la Léraba est mobilisée pour soutenir le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré dans les efforts qu’il déploie au quotidien pour assurer la sécurisation, la relance et la consolidation des activités économiques et sociales de notre pays », a précisé M. Ouattara.

Pour le représentant du patron de cette cérémonie, le directeur général du conseil Burkinabè des chargeurs, Kassoum Traoré, s’est dit satisfait de cette grande mobilisation de la Léraba en général et de Sindou en particulier, dont les populations viennent de faire une preuve incontestable au soutien du leader capitaine Ibrahim Traoré.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/yo