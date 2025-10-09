BURKINA-LERABA-NIANKORODOUGOU-IMMERGES-SALUBRITE

Léraba/Journée de salubrité : Les bacheliers de l’immersion patriotique débarrassent la gendarmerie de Niankorodougou des ordures

Niankorodougou, 05 oct. 2025 (AIB)-Les élèves de la première promotion de l’immersion patriotique du village de Niankorodougou accompagnés du chef, Yaya Ouattara, ont nettoyé, le mardi 30 septembre 2025, la brigade territoriale de la gendarmerie dans la commune rurale de Niankorodougou. Les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ont également pris part à cette séance d’assainissement.

Il était 06 h 30mn ce mardi 30 septembre 2025 à Niankorodougou quand la cour de la mairie de Niankorodougou, commune rurale située à 30km au Sud de Sindou, dans la province de la Léraba, a commencé à se remplir de monde pour la montée des nationales.

Après la cérémonie, les élèves de l’immersion patriotique en collaboration avec les VDP ont pris d’assaut la cour de la gendarmerie pour assainir ce cadre de travail.

« C’est une activité qui s’inscrit dans une dynamique citoyenne et patriotique dans le cadre de l’assainissement des infrastructures communales », a indiqué le représentant des élèves, Yacouba Ouattara.

Pour lui, l’objectif de cette action est de montrer leur engagement dans la participation citoyenne tant prononcée par le capitaine Ibrahim Traoré, notre président.

En plus des élèves, le chef du village de Niankorodougou, Yaya Ouattara, est venu participer aux travaux.

« Cette action de la part de ces enfants est la preuve de l’esprit d’unité qui existe déjà entre eux après leur retour de l’immersion patriotique et cela est une satisfaction morale pour moi », a dit M. Ouattara.

Il a souhaité aussi que les VDP et les FDS continuent leur chemin dans l’entente, main dans la main pour un Burkina Faso libre et prospère.

Quant au secrétaire général de la mairie de Niankorodougou, Edmond Toé, représentant le président de la délégation spéciale de ladite commune, il a félicité les élèves pour cet acte patriotique.

Agence d’information du Burkina

JT/MK/hb/oo