Léraba/Journée de salubrité : La circonscription d’éducation de base de Sindou débarrassée des touffes d’herbes

Sindou, 29 sept. 2025 (AIB)-La coordination communale de la veille citoyenne (CCVC) de Sindou, a débarrassé, le lundi 29 septembre 2025, l’intérieur de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Sindou, des touffes d’herbes. Le mot d’ordre est d’assainir l’intérieur des services publics dans l’enceinte de la commune.

Dans l’objectif de promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale dans la commune urbaine de Sindou, chef-lieu de la province de la Léraba, les ‘’Wayihans’’ en collaboration avec les différentes autorités communales, ont mis en place un programme de débarrassage des services publics des ordures.

Ce lundi 29 septembre 2025, c’est la circonscription d’éducation de base CEB de Sindou qui a été débarrassée des touffes d’herbes envahissant l’intérieur de la cour.

« Assainir l’intérieur des services publics de l’Etat dans la commune de Sindou est le mot d’ordre », a souligné le président communal de la veille citoyenne de Sindou, Arouna Sanou.

Pour lui, personne ne viendra rendre propre cette commune à leur place et a souhaité que la population de Sindou se mobilise derrière l’Etat dans son engagement en s’engageant pour le développement de la patrie.

« Ce n’est pas autour du thé qu’on peut être engagé sans poser des actions concrètes. Notre action est une invite pour le vivre ensemble et la cohésion sociale avec tout le monde», a soutenu le président.

En rappel, l’intérieur de la préfecture, du haut-commissariat et la mairie a été déjà nettoyé par la veille citoyenne à Sindou.

Le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Sindou, Emmanuel Sourabié, tout en exprimant sa satisfaction, a salué l’initiative à sa juste valeur à travers les mots d’encouragement à l’endroit des participants de cette structure.

Le directeur provincial en charge de l’Enseignement primaire de la Léraba, Souro Sanon a témoigné sa reconnaissance aux personnes engagées pour la cause de la nation.

Agence d’information du Burkina

