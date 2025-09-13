BURKINA-LERABA-COPROSUR-MEMBRES-SESSION

Léraba/Conseil provincial de secours d’urgence : Les membres renforcent leurs capacités sur le vivre-ensemble

Sindou, 12 sept. 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, a présidé, le vendredi 12 septembre 2025 à Sindou, la 2e session du Conseil provincial de secours d’urgence et de réhabilitation (COPROSUR) de la Léraba. Les membres ont renforcé leurs capacités sur le renforcement de la cohésion sociale et le vivre-ensemble.

La COPROSUR dans ses objectifs de renforcer les capacités de ses membres afin qu’ils participent efficacement au renforcement de la cohésion sociale et le vivre ensemble, a organisé ce vendredi 12 septembre 2025 à Sindou, sa 2e session de l’année.

Cette session est organisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Renforcement de la résilience des communautés déplacées et hôtes ainsi que des capacités des autorités locales, par l’opérationnalisation conjointe du Nexus humanitaire -développement-paix (HDP) dans la région de Tannounyan ».

Il faut dire que cette session a été l’occasion pour les membres du conseil, de faire l’état des lieux des conflits communautaires dans la province et de recevoir dans ce cadre des rudiments susceptibles pour leurs contributions dans la promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble dans la Léraba.

Ainsi, les échanges autour de la promotion de la cohésion sociale et le vivre ensemble ont abouti aux formulations des recommandations pour une atteinte efficiente des objectifs.

Le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, par ailleurs président du COPROSUR, a remercié l’ONG CIAUD Canada pour son appui à l’organisation de cette session.

Il a exhorté les participants à faire siennes les informations qu’ils ont reçues dans le but de la réussite de leurs missions.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/oo