PERSONNALITÉ INVITÉE AU CAMP VACANCES FASO MÊBO DU GUIRIKO

Le Sergent Wendwaogo Daniel KABORÉ, blessé de guerre, partage son expérience du terrain avec les campeurs

(Bobo-Dioulasso, 30 août 2025). Le Sergent Wendwaogo Daniel KABORÉ du Groupement des Forces spéciales antiterroristes et de campagne Hôrônya (FORSATEC Hôrônya) est la personnalité invitée de ce jour au Camp vacances Faso Mêbo du Guiriko.

Le Sergent Wendwaogo Daniel KABORÉ, blessé en opération, a partagé avec les campeurs son expérience du terrain et les a exhortés au patriotisme et à la mobilisation pour la défense de la Patrie.

Face aux campeurs, l’élément du FORSATEC Hôrônya indique avoir participé à de nombreuses missions de sécurisation, à des théâtres d’opérations parfois très dangereux où il a vu des frères d’armes tombés en défendant la patrie.

En dépit du danger permanent sur le terrain, le Sergent KABORÉ dit n’avoir jamais baissé les bras par amour pour la Patrie.

Déployé à l’Est en août dernier pour une mission à haut risque, le Sergent sera touché au bras gauche avant d’être évacué d’urgence à Ouagadougou. En phase de rétablissement, l’élément du Groupement des Forces spéciales antiterroristes rassure les campeurs de sa volonté de rejoindre ses frères d’armes au front dans les semaines à venir.

« Je ne peux pas être tranquille en ville, quand je sais que mes camarades sont au front pour défendre la Patrie », indique le Sergent KABORÉ pour qui l’amour de la Patrie l’appelle.

Il a invité les campeurs à développer des valeurs comme la solidarité, le civisme et le sacrifice de soi pour la Patrie.

Les campeurs ont aussi eu droit, ce samedi, à plusieurs modules de formation sur l’instruction militaire, l’instruction civique et morale, la confection de pavés.

Direction de la communication de la Présidence du Faso

Agence d’Information du Burkina