Le sens de la journée des coutumes et des traditions expliqué à Kaya

Kaya, 10 mai 2025, (AIB) – En prélude à la 2ème édition de la journée des coutumes et traditions (JCT), les ministères en charge de la culture et de l’administration territoriale est organisé le 10 mai 2025 à Kaya, une conférence publique sur le décret instituant ladite journée. Une occasion de sensibiliser les couches socioprofessionnelles mobilisées à cet effet, aux valeurs de la tradition.

La tenue de la conférence publique le 10 mai 2024, en prélude de la journée du 14 mai est une initiative du gouvernement burkinabè qui vise à permettre aux populations de s’approprier l’esprit de l’institution de la JCT en vue d’une meilleure organisation de sa célébration.

Le thème principal « Contribution à l’appropriation par les burkinabè du contenu du décret » a été développé par le Naaba Boalga de Dawelgé. Faisant un rappel historique, le communicateur et socio-anthropologue a relevé que l’institution de la journée des coutumes et des traditions a pris racine en septembre 2012 lorsque le forum national sur la laïcité a recommandé la mise en place d’un observatoire national sur la laïcité. S’en est suivi la création de l’Observatoire national des faits religieux (ONAFAR) en 2015 avec l’intégration religions traditionnelles africaines en 2020. C’est le décret n°2024-0500/PRES-TRANS/PM/MATDS/MFPTPS/MCCAT du 06 mai 2024, le gouvernement du Burkina Faso qui a consacré la date du 15 mai de chaque année comme JCT. Parlant des objectifs poursuivis par ce décret, le conférencier citera l’article 2 qui stipule que « La Journée des coutumes et traditions a pour objectifs de réaffirmer la laïcité de l’Etat ; d’offrir aux adeptes de la religion traditionnelle un cadre de promotion des valeurs et des pratiques ancestrales ; de susciter une communion fraternelle entre adeptes de la religion traditionnelle et la population. »

Dans la clarification des concepts, la tradition est définie comme « un héritage qui peut constituer le vecteur d’identité d’une communauté humaine : système de valeurs, langue, etc. quant à la coutume est une « manière d’être établie par l’usage et à laquelle la plupart des gens se conforment ». Pour le naaba Boalga, « La compréhension la mieux indiquée du décret est de ne pas le réduire aux aspects religieux traditionnels mais d’en avoir une appréhension plus large synonyme de notre mosaïque de cultures. »

La JCT est dédiée selon le décret, est dédiée à la célébration du culte ancestral. « Il incombe aux adeptes de la religion traditionnelle d’organiser leurs rites au cours de cette journée » précise-t-il en son article 5.

Estimant que la laïcité est un concept connoté, le conférencier recommande de lui trouver une définition en lien avec la volonté de vivre-ensemble avec contenu sémantique consensuel. Aussi, il recommande la dynamisation la gestion et la résolution des différends, crises et conflits inter et intra religieux et l’obligation morale pour les pratiquants et les promoteurs des RTA d’avoir le triomphe modeste

Faisant le lien entre la JCT et la promotion de la culture, le Dr Adama Sawadogo, deuxième conférencier a dans sa communication fait un aperçu général de la mise en place des peuplements de la région du Centre-Nord avant de s’appesantir sur la diversité du potentiel culturel de ladite région. Le muséologue a terminé son propos en invitant l’auditoire aux valeurs sociales comme le courage, l’humilité, l’intégrité, l’honneur qui ont toujours incarné nos ancêtres.

