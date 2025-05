Fin de stage au Centre National d’Entraînement Commando : une nouvelle génération de formateurs aguerris pour les combats de haute intensité

Le Chef d’État-Major de l’Armée de Terre a présidé, le mardi 13 mai 2025 au camp Thomas Sankara, la cérémonie marquant la fin du stage de qualification aux techniques commando de la 2ème promotion d’instructeurs, moniteurs et aides-moniteurs du Centre National d’Entraînement Commando (CNEC). Forte de 121 stagiaires tous issus du CNEC, cette promotion a subi six semaines d’épreuves intenses, mêlant discipline, endurance, rusticité et rigueur, pour se hisser au rang de formateurs commando.

À travers cette formation, l’Armée de Terre poursuit sa montée en puissance dans le contexte d’une guerre asymétrique exigeante. Ces nouveaux cadres, désormais aptes à transmettre le savoir-faire commando, renforceront l’encadrement dans les unités et contribueront à la création de nouvelles capacités opérationnelles au sein du CNEC. Ils incarnent l’esprit du combattant commando : courage, sacrifice, initiative et résilience.

CNEC: Pour l’honneur, en avant!

Armée de Terre : Sacrifice pour la patrie !

Agence d’Information du Burkina