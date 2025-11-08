BURKINA-FORMATION-EMPLOI-JEUNES-GUIRIKO

Le Premier ministre ouvre le Centre régional de formation professionnelle de Bobo-Dioulasso

Bobo-Dioulasso, 8 nov. 2025 (AIB)-Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé ce samedi 8 novembre à l’ouverture officielle du Centre régional de formation professionnelle de Bobo-Dioulasso, une infrastructure moderne qui s’inscrit dans la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, de transformer en profondeur le système éducatif burkinabè.

« C’est avec beaucoup de satisfaction que nous avons procédé à l’ouverture de ce centre régional de formation professionnelle de Bobo. Ce n’est que la concrétisation des orientations du camarade Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, qui a fait de la transformation du système éducatif l’une des priorités majeures », a déclaré le chef du gouvernement.

Selon lui, il est urgent d’offrir aux jeunes Burkinabè des alternatives concrètes pour sortir de la spirale du chômage et du désœuvrement.

« L’ouverture de ce centre n’est qu’un pas, parce que la dynamique va se poursuivre et s’amplifier afin de toucher toutes les régions du Burkina Faso et de permettre aux jeunes, partout où ils se trouvent, d’avoir à proximité des offres de formation qualifiante dans des métiers leur donnant les capacités d’être employables ou de s’auto-employer », a-t-il ajouté.

Érigé sur une superficie d’un hectare, le centre comprend 14 salles de classe et propose des formations dans plusieurs corps de métiers tels que la maçonnerie, la plomberie, l’électricité bâtiment, la mécanique auto et la menuiserie.

Le Premier ministre, entouré des membres de son gouvernement et des autorités régionales, a visité les locaux, signé le livre d’or et procédé à la mise en terre symbolique d’un manguier dans l’enceinte du centre.

La cérémonie a été marquée par la présence du ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Dr Boubakar Savadogo, qui a invité la gouverneure de la région du Guiriko, Mariama Konaté/Gnanou, à œuvrer pour que le centre devienne un modèle inspirant pour les autres régions du pays.

En accueillant le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo et sa délégation à Bobo-Dioulasso, la gouverneure de la région du Guiriko, Mariama Konaté/Gnanou, leur a souhaité la bienvenue dans la cité de Sya, affirmant : « Vous êtes chez vous. Plein succès aux activités. »

Agence d’Information du Burkina

AB/ata