Le pasteur de l’église centrale des Assemblées de Dieu de Zorgho, Daniel Kaboré, exhorte à la foi, à la prière et à l’unité pour un Burkina de paix

Zorgho, 25 déc. 2024- (AIB)- À l’orée des fêtes de fin d’année, le pasteur Daniel Kaboré, responsable de l’église centrale des Assemblées de Dieu (AD) de Zorgho, a adressé un message de paix et d’espérance à la population burkinabè, le 24 décembre. Tout en exprimant sa reconnaissance à Dieu pour la vie et la santé, il a invité les citoyens à renforcer leur foi, à prier sans relâche pour le retour de la paix et à cultiver l’amour du prochain.

« Beaucoup de choses sont passées, mais la main de Dieu est grande », a déclaré le pasteur. Il a indiqué que malgré les défis sécuritaires auxquels le Burkina Faso est confronté, l’espoir demeure. Pour lui, les prières des religieux et les efforts des autorités nationales convergent vers un même objectif : le rétablissement d’une paix durable.

Le pasteur Kaboré a également salué les différentes couches sociales et confessions religieuses (chefs coutumiers, jeunes, femmes, catholiques, musulmans) en les exhortant à la solidarité et à l’unité. « Si vous voulez le développement et il n’y a pas de paix pour travailler, c’est difficile », a-t-il souligné, insistant sur l’importance d’un environnement paisible pour bâtir un avenir prospère.

Dans un contexte marqué par des difficultés multiples, le pasteur a exhorté les croyants à demeurer fermes dans leur foi. Il a mis en garde contre les dérives liées à l’amour de l’argent et de la gloire, tout en les appelant à incarner des valeurs de transparence, de vérité et d’amour du prochain. « Croire en Dieu, c’est aussi bien au moment de facilité qu’au moment de difficulté », a-t-il rappelé avec force.

Le pasteur a conclu son message en exprimant son vœu pour une année 2025 marquée par la paix et un « changement positif » au Burkina Faso. Il a encouragé les fidèles à intensifier leurs prières et à ne pas se lasser de demander l’intervention divine pour mettre fin aux souffrances du pays.

Agence d’information du Burkina

