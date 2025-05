Le Mausolée Thomas Sankara : Au-delà d’un hommage à un grand héros

Ouagadougou, 16 mai 2025 (AIB)-Le Burkina Faso va inaugurer, le 17 mai 2025, le Mausolée Thomas Sankara, en hommage au père de la Révolution d’août 1983 et à ses 12 compagnons assassinés en 1987. Plus qu’un hommage rendu à un grand héros africain, l’érection de ce monument constitue un acte mémoriel historique fort et exprime la volonté du peuple burkinabè d’affirmer sa détermination à revenir sur ses pas, à reprendre le cours de son histoire là où il a été brutalement interrompu, et ce en dépit de toutes les tentatives visant à le détourner de sa glorieuse destinée.

Le ministre en charge de la Culture et des Arts, Gilbert P. Ouédraogo, l’a rappelé :

« L’érection du mausolée vise, d’une part, à célébrer la mémoire du Capitaine Thomas Sankara et celle de ses 12 compagnons, et d’autre part, à contribuer à la sauvegarde, à la préservation et à la promotion de l’héritage politique du père de la Révolution d’août 1983. »

Le Burkina Faso, coriace et indestructible, a jugé opportun de dresser un mausolée en l’honneur de Thomas Sankara, figure emblématique de la capacité des Burkinabè à décider de leur avenir et à l’assumer pleinement, quoi qu’il puisse en coûter. À la suite du Mémorial Thomas Sankara, dont le site abrite justement ce mausolée, le nouveau Burkina Faso, sous la conduite du Capitaine Ibrahim Traoré, tient à réitérer sa reconnaissance officielle à cette figure marquante de son histoire.

Le mausolée, érigé là où Thomas Sankara est tombé, incarne symboliquement le sphinx national : un sphinx de plus en plus grand, de plus en plus resplendissant, représentant l’esprit burkinabè résilient et visionnaire, capable de s’adapter à l’adversité et de s’opposer, dès le départ et jusqu’à aujourd’hui, à l’agression impérialiste.

Ce lieu de mémoire repose également sur l’idée que la contribution de Sankara et de ses camarades à l’éveil des consciences patriotiques, ainsi qu’à la dignité et à la fierté retrouvées d’un peuple désorienté par les manœuvres néocolonialistes, mérite d’être magnifiée et présentée aux plus jeunes, en quête d’exemples inspirants.

Le mausolée rend également hommage à tous les patriotes défunts à travers l’Afrique combative. Il participe à la restauration de leur dignité, tout en les réhabilitant dans la vérité et la justice.

En outre, le mausolée se dresse comme un outil pédagogique en plein air, servant de lieu de recueillement pour les familles, les patriotes et les panafricanistes qui se reconnaissent dans l’action du leader du Conseil national de la Révolution (CNR).

Force d’attraction pour les patriotes de tous horizons, ce monument contribuera, à son échelle, à forger une identité nationale et panafricaine, dans un monde en proie à de profonds bouleversements géopolitiques et économiques.

Le Mausolée Thomas Sankara, qui sera inauguré à Ouagadougou dans une ferveur patriotique et panafricaniste, s’imposera sans nul doute comme un patrimoine inestimable, constitutif de l’identité de la capitale, et deviendra un site touristique majeur, à la fois pour les Burkinabè et pour les visiteurs du monde entier.

En somme, le Mausolée Thomas Sankara représente un acte politique, historique et social fort, qui participe à la construction d’une mémoire collective, à la valorisation des idéaux de justice et d’intégrité, ainsi qu’au renforcement de l’identité burkinabè.

« Le Mausolée va contribuer à la sauvegarde, la préservation et la promotion de l’héritage politique du père de la Révolution d’août 1983 », a rappelé le président du Conseil d’orientation du Comité international du Mémorial Thomas Sankara (CIMTS), le Colonel-major Daouda Traoré.

