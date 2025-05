Le gouvernement ne favorise aucune religion par rapport à une autre, Haut-commissaire Nayala.

Toma, 15 mai 2025 (AIB) – Lors de la célébration de la Journée des Coutumes et Traditions à Zouma, le Haut- de la province du Nayala, Honoré Frédéric Paré, a appelé à l’unité et à la laïcité, affirmant que le gouvernement ne favorise aucune religion par rapport à une autre.

Il a commencé son discours par une minute de silence en hommage aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) tombés au champ d’honneur.

M. Paré a rappelé que la journée des coutumes et traditions, instituée par décret le 6 mars 2024, vise à promouvoir les valeurs ancestrales et à célébrer la culture burkinabè.

Il a encouragé les adeptes des religions traditionnelles à s’exprimer et à cultiver les valeurs authentiques de leurs traditions.

Le Haut-commissaire a également reconnu l’importance du fleuve Nayala, qui traverse le village de Zouma, en tant que symbole de protection et de bienveillance pour les habitants. Il a salué les efforts du comité d’organisation et a invité les autorités coutumières et religieuses à participer activement à cette célébration.

Les doléances du village, présentées par l’inspecteur de l’enseignement, monsieur Thomas Garané ont mis en lumière les défis d’infrastructures, d’éducation et d’électrification, soulignant la nécessité d’un soutien accru des autorités.

En réponse, le Haut-commissaire a promis de traiter ces préoccupations et de travailler pour le développement de la région, tout en rappelant que le pays fait face à des défis importants en raison de l’insécurité.

Cette journée a été l’occasion de renforcer les liens communautaires et de célébrer l’identité culturelle de la province du Nayala, sous le signe de l’unité et de la résilience.

Agence d’information du Burkina

TAK/ata