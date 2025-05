Dano lauréate du Super trophée des communes urbaines du Burkina Faso.

Dano, 14 mai 2025 (AIB)- La commune de Dano a remporté deux trophées lors de la cérémonie de distinction des présidents des délégations spéciales (PDS) à Ouagadougou le 08 mai dernier.

Cette cérémonie s’est déroulée au CENASA dans la capitale burkinabé. La commune de Dano représenté par son PDS, Denis Zanré a reçu deux distinctions. La 1 ère distinction remportée Dano est le trophée de la ville accompagné d’une attestation. La commune de Dano a été également lauréate du Super trophée des communes urbaines du Burkina Faso décerné au PDS, Denis Zanré .

Les PDS communales ont été faits lauréats à travers leur conseil pour la réalisation des infrastructures sociales de base qui ont contribué à soulager les peines des populations et à améliorer leur épanouissement.

Pour le PDS Denis Zanré, ce sont les vaillantes populations de la commune de Dano, engagées et résilientes qui sont honorées à travers ces deux trophées.

« Le mérite revient également à la délégation spéciale et à l’administration communale pour leur professionnalisme et engagement soutenu » a poursuivi M. Zanré. Il a dédié les trophées aux forces de défense et de sécurité (FDS) et aux populations de Dano.

« L’obtention de ces distinctions est une invite à la municipalité qui mène un travail acharné, à davantage offrir dans l’ordre et la discipline des services sociaux de base de qualité à nos populations » a indiqué le préfet, PDS de Dano.

Agence d’information du Burkina

SZ / dnk / ata