Le Commissariat général de Etalon en Or présente son événement au président de la FBF

Ouagadougou, 12 fév. 2025 (AIB) – Le Commissaire général de Etalon en Or Lassina Sawadogo et son équipe ont présenté mercredi à Ouagadougou, leur projet de distinction des sportifs et la date de la tenue de l’événement au président de la Fédération burkinabè de football (FBF) Oumarou Sawadogo, a constaté l’AIB.

Lassina Sawadogo a expliqué au président de la FBF le bienfondé de ce projet de « Etalon en Or » qui comble un vide dans le monde du sport burkinabè de façon générale et du football en particulier. « Ailleurs cette distinction existe à l’image du Ballon d’or FIFA et il était important qu’au Burkina Faso on l’initie pour tous ces sportifs qui font briller l’Etoile du Burkina dans le monde ».

Le Commissaire général a mentionné qu’en plus de récompenser le meilleur footballeur burkinabè évoluant à l’étranger avec le trophée de l’Etalon en or, il y a la distinction dans les autres disciplines associées, celui récompensant la meilleure sportive, appelés le Prix Burkindi, et le Prix Noufou Ouédraogo de la solidarité (NOS) qui prime le sportif qui aura été le plus solidaire en investissant son argent pour aider les plus démunis au Burkina.

Cette 3e édition de Etalon en Or qui s’annonce pour le 13 juin prochain donnera un nouveau prix en reconnaissance des efforts consentis par des personnalités dans le domaine du sport. Ce prix sera parrainé par Sa Majesté le Mogho-Naba.

Cette édition d’Etalon en or il sera présidée par les ministres des sports du Mali, du Niger et du Burkina Faso avec la présence d’anciens sportifs qui ont investi leur argent dans le domaine socio-économique pour aider à lutter contre le chômage. Ces anciens sportifs recevront des trophées à cet effet.

Le président de la FBF a eu une oreille attentive et a félicité tout le commissariat général pour l’initiative tout en encourageant l’équipe à rester soudée. Il a également donné des conseils. Il a suggéré de se pencher également du côté des anciennes gloires qui ont également fait briller l’Etoile du Burkina à l’international. Le président Sawadogo a signé dans le livre d’or de l’événement. La visite s’est achevée par une photo de famille.

Agence d’information du Burkina

