Burkina : Les gérants et caissiers de pharmacie appellent à l’intégration de leur métier dans la Fonction publique

Boromo, 10 fév. 2025 (AIB) – L’Union des gérants et caissiers des dépôts pharmaceutiques du Burkina a exhorté le samedi 8 février 2025, son bureau exécutif à amplifier les actions de plaidoyers auprès des autorités nationales afin que le corps de métier de ces auxiliaires de santé soit reconnu et intégré dans la Fonction publique.

Certains gérants et caissiers comptent plus de 20 ans de service sans contrat de travail, avec des revenus inférieurs au SMIG, malgré le nombre d’heures de travail quotidien et la pression professionnelle, a déploré l’Union des gérants et caissiers des dépôts pharmaceutiques (UGCDP) du Burkina.

Les membres de la faîtière des gérants et caissiers de dépôts pharmaceutiques du Burkina ont dénoncé leurs conditions de vie et de travail.

L’information a été donnée le samedi 8 février 2025 lors de l’Assemblée générale annuelle de l’Union, tenue à Boromo, sous le thème « Quels défis pour les gérants et caissiers des dépôts pharmaceutiques, des VDP depuis des décennies au service de la nation ? »

L’agenda de travail a porté sur la présentation du bilan moral et financier, des réflexions sur le thème et l’avenir de l’Union. L’ouverture des travaux a été présidée par le médecin-chef du district sanitaire de Boromo, Dr Hippolyte Bouda.

Cette assemblée a rassemblé les leaders de l’Union des gérants et caissiers des dépôts pharmaceutiques du Burkina issus de toutes les régions du pays. Les travaux de la journée ont consisté en la présentation du bilan des activités menées, inscrites dans le plan d’action pour la période 2021-2025.

Selon le secrétaire général de l’Union, Désiré Compaoré, le bureau exécutif est très actif. Le dynamisme des acteurs a ainsi permis de mener des actions de communication, d’obtenir des audiences et d’organiser des séances de travail avec les premiers responsables du ministère de la Santé et du ministère du Travail.

Les leaders de l’Union ont également eu des consultations avec des personnes ressources pour bénéficier de conseils d’orientation. Le bureau a participé à des ateliers, organisé des sorties de terrain et mené des actions de solidarité dans plusieurs localités au profit des membres.

Les acteurs ont jugé le bilan satisfaisant. Cependant, des efforts restent à fournir pour l’adhésion de tous les gérants et caissiers des 70 districts sanitaires et la mobilisation des ressources en vue de soutenir les activités.

Selon le président du bureau de l’Union, Ousmane Boly, après quatre années d’existence, des avancées et des acquis sont à noter dans la lutte des gérants et caissiers des dépôts pharmaceutiques. À travers le thème de cette assemblée, l’objectif était de contribuer à la réflexion sur la suite de la lutte pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des gérants et caissiers, a expliqué M. Boly.

Lors de l’ouverture des travaux, le médecin-chef du district sanitaire de Boromo a félicité les gérants et caissiers pour les efforts qu’ils fournissent dans les districts sanitaires, malgré des conditions de travail et de vie difficiles. Dr Bouda a également salué le courage et l’engagement des participants venus des zones à fort défi sécuritaire.

Le président de l’Union a exprimé sa reconnaissance à Dr Bouda pour sa marque de considération et sa présence à cette assemblée générale.

Agence d’Information du Burkina

