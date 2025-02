Burkina-Ganzourgou-Santé-Dotation-Ambulance

Le CMA de Zorgho reçoit une ambulance médicalisée

Zorgho (AIB) – Le Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Zorgho a officiellement reçu une ambulance médicalisée flambant neuve le mercredi 5 février 2025, mettant ainsi fin à plusieurs mois d’attente et de plaidoyers. Cet équipement essentiel vient remplacer l’ancienne ambulance, rendue hors d’usage à la suite d’un accident de la circulation survenu en mai 2024, alors qu’elle revenait d’une mission d’évacuation sanitaire.

Depuis cet incident, les autorités administratives provinciales et régionales, ainsi que les mouvements de veille citoyenne, n’avaient cessé de réclamer la dotation rapide du CMA d’un nouveau véhicule médicalisé.

Leur demande avait été réitérée en septembre dernier lors du passage d’une délégation gouvernementale dans la province, venue échanger avec les Forces vives locales.

Les plus hautes autorités ont finalement répondu favorablement à ce plaidoyer, marquant ainsi leur engagement envers les besoins sanitaires de la population du Ganzourgou.

La remise de cette ambulance moderne constitue une avancée majeure pour le district de Zorgho, qui compte plus de 70 Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) fonctionnels, en plus du CMA.

Le médecin-chef du district, Dr Delphin Kaboré, n’a pas caché sa joie et sa gratitude à la réception du véhicule. Selon lui, cette ambulance va contribuer à réduire les délais d’intervention, améliorer l’accès aux soins d’urgence et sauver des vies dans la province.

« Nous remercions chaleureusement le ministère de la Santé et tous ceux qui ont œuvré pour que cette dotation devienne une réalité », a-t-il déclaré.

Cette acquisition témoigne de l’attention portée par les autorités nationales aux besoins des populations, tout en soulignant l’importance du dialogue entre les acteurs locaux et les décideurs.

Agence d’information du Burkina

MS/ata