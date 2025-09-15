Burkina/Sécurité–Gendarmerie–Cérémonie–Promotion

La 51e promotion des élèves sous-officiers de gendarmerie s’engage pour la défense de la patrie

Bobo-Dioulasso, 12 septembre 2025 (AIB) – La cérémonie de sortie de la 51e promotion des élèves sous-officiers de la gendarmerie s’est tenue ce vendredi 12 septembre 2025 à Bobo-Dioulasso. Forte de 502 éléments dont 16 femmes, la promotion baptisée « Nagou-Zanga » (protéger tout sans exception) a affiché une moyenne générale de 16,12/20.

Entrée à l’École nationale des sous-officiers de gendarmerie le 18 octobre 2023, la promotion « Nagou-Zanga », empruntée à la langue mooré, a choisi un nom qui traduit sa volonté de défendre sans distinction l’intégrité territoriale et la sécurité des populations.

Dans son allocution, le délégué de la promotion, Jules Minougou, a exprimé la fierté de ses camarades pour le chemin parcouru. « Aujourd’hui, nous manifestons une légitime fierté et une confiance inébranlable, au regard de l’inestimable sacrifice consenti. La somme des efforts conjugués, de la sueur et parfois du sang versé, ainsi que la persévérance face à la tentation de l’abandon, nous ont conduits au résultat que nous célébrons ce jour avec honneur », a-t-il déclaré.

Selon lui, les activités de formation telles que les bivouacs, les longues marches, les privations et les manœuvres ont renforcé leur endurance physique, affermi leur moral et forgé leur courage. « Elles nous ont surtout enseigné la cohésion, la discipline, l’esprit d’équipe et la solidarité, valeurs essentielles à la vie militaire. Les stages pratiques en brigade, en secourisme, en lutte contre l’incendie ainsi que la mise en conditions opérationnelles (MCO) nous ont permis de toucher du doigt les réalités professionnelles auxquelles nous serons très bientôt confrontés », a-t-il ajouté.

Présidant la cérémonie, le ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le général de brigade Célestin Simporé, a salué les efforts des encadreurs et félicité les nouveaux sous-officiers. « Nous attendons d’eux beaucoup d’engagement et de sacrifice, de la loyauté envers les instances gouvernementales du moment, conformément à leur devise et à leur mission qui est la protection des institutions républicaines », a indiqué le ministre.

Tout en rendant hommage aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS), aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et à tous ceux qui luttent pour la paix, le général Simporé a exhorté les nouveaux promus à incarner la discipline et le professionnalisme qui caractérisent la gendarmerie.

Avec son nom évocateur, la promotion « Nagou-Zanga » symbolise l’engagement total et sans faille au service de la sécurisation du territoire et de la protection des populations. Forte de ses acquis intellectuels, techniques et physiques, elle se dit prête à défendre l’image de la gendarmerie nationale, arme d’élite, et à contribuer quotidiennement à la sécurité du peuple burkinabè.

Agence d’Information du Burkina

AB/ata