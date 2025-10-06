BURKINA-KOURITTENGA-POUYTENGA-SPORT-FOOTBALL-JEUNESSE

Kourittenga/Sport : Céréales FC remporte la 21e édition du tournoi Maraca Jeunesse Unie de Pouytenga

Pouytenga, 4 oct. 2025 (AIB) – L’équipe de Céréales FC de Pouytenga a remporté, le samedi 4 octobre 2025, la finale de la 21e édition du tournoi Maraca Jeunesse Unie en battant les Enfants du Roi par un but à zéro (1-0), sur le terrain Naaba Bougoum. L’événement a été placé sous le thème : « Jeunesse unie de Pouytenga ».

La cérémonie tenue le samedi 4 octobre 2025, a été marquée par la présence des ministres de la Sécurité, le commissaire divisionnaire Mahamadou Sana, des Sports et des Loisirs, Anuuyirtole Roland Somda, de l’Action humanitaire, Passowendé Pélagie Kabré/Kaboré et du Directeur de cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin Médah.

Sa Majesté le Naaba Yemdé, Kourit Yir Soaba de Koupéla a marqué sa présence avec sa délégation.

Le tournoi a réuni 33 équipes issues des communes de Koupéla, Kando, Zorgho, Mogtédo et Pouytenga.

Au total, 54 matchs ont été joués avec deux forfaits enregistrés. La compétition a permis de comptabiliser 113 buts et 48 cartons rouges.

La finale, jouée en deux mi-temps de 15 minutes, a vu la domination de Céréales FC dès le coup d’envoi.

A la fin de la première période, l’attaquant Sana Rasmanin, alias Pablo (dossard 7), a inscrit l’unique but de la rencontre.

Malgré une tentative de réaction des Enfants du Roi en seconde période, le score est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final.

« Avant le match, nous nous sommes donné des consignes claires. Nous devions jouer avec détermination et cela a payé. Les joueurs ont respecté les consignes et par la grâce de Dieu, nous avons marqué et gagné. Nous sommes très contents», s’est réjouis le capitaine de Céréales FC, Moumouni Ouédraogo.

Pour son homologue des Enfants du Roi, Salif Balboné, la défaite est un apprentissage ;

« C’est notre deuxième participation. En première période, nous étions désorganisés. A la pause, nous avons tenté de corriger mais le temps a manqué. Nous reviendrons plus forts l’année prochaine», a-t-il dit.

En dehors du trophée, l’équipe victorieuse a reçu des jeux de maillots, des ballons et une enveloppe financière.

Des attestations de reconnaissance ont également été remises à plusieurs personnalités, en guise de remerciement pour leur accompagnement.

Le promoteur du tournoi, El Hadj Adama Yaméogo alias Miguiwa, a lancé un plaidoyer public pour la démultiplication des terrains de football normalisés dans toute la commune urbaine de Pouytenga.

« Cela fait 21 ans que nous utilisons ce terrain. Il n’est plus adapté à la taille de l’événement. Il est urgent d’aménager d’autres espaces sportifs. Nous demandons au président de la Délégation spéciale de Pouytenga de transformer certains espaces vides en terrains de football », a-t-il indiqué.

De son côté, le président du comité d’organisation, Moumouni Ouédraogo, a rappelé l’objectif de l’édition.

« Nous avons voulu soutenir les efforts du Président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, dans la reconquête du territoire national. D’où le thème, la pratique du sport dans la résilience », a soutenu M. Ouédraogo.

Le patron de la cérémonie, le ministre Mahamadou Sana, a salué une jeunesse engagée et a indiqué que le sport est un facteur d’unité nationale et de cohésion sociale.

« Ce n’est pas seulement Céréales FC qui a gagné mais toute la jeunesse de Pouytenga et, au-delà, le peuple burkinabè», a-t-il conclu.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/oo