Kourittenga/Santé : Le centre médical Ahmadiyya de Koupéla à hauteur de 105 millions de FCFA inauguré

Kourittenga, 25 fév.2025 (AIB)- le centre médical Ahmadiyya de la communauté islamique Ahmadiyya de Koupéla, a été officiellement inauguré, le mardi 25 février 2025. C’était en présence de la communauté islamique Ahmadiyya, des autorités administratives, coutumières et religieuses.

Construit à un coût global de 105 millions de F CFA, le centre médical Ahmadiyya de Koupéla est opérationnel depuis juillet 2024 soit six mois après la pose de la première pierre.

L’inauguration a eu lieu le mardi 25 février 2025 à Koupéla.

Il est doté d’une infirmerie, d’une maternité, d’un laboratoire d’analyses biomédicales, une consultation médecins spécialistes, d’un dépôt pharmaceutique et bien d’autres infrastructures sanitaires.

En marge de l’inauguration du centre médical, les autorités ont posé la première pierre de la radio Ahmadiyya, planté des arbres au sein du centre, et inauguré le château d’eau.

Le président de la communauté Islamique Ahmadiyya du Burkina Faso, Mahmood Nasir Saqib, a indiqué que dans leur programme, Koupéla devait obligatoirement disposer d’un centre médical.

« Nous souhaitons que le centre profite à tout le monde en matière de santé. Nous traduisons gratitude aux autorités qui ont favorisé la mise en place de ce centre médical à Koupéla», a-t-il fait savoir.

Sa Majesté le Naaba Yemdé de Koupéla, a bénis et s’est réjoui de l’importance de l’infrastructure.

« Je salue toute la communauté Islamique et leur exprime toute ma gratitude. Elle vient de nous fournir un centre de santé et en plus, une radio. Que cela profite vraiment à nos populations et que Dieu bénisse et fortifie leurs efforts», s’est réjoui Naaba Yemdé.

Pour le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, le centre médical est complet et va renforcer l’offre et la prestation de soin de qualité en matière de santé dans la province.

« Ce centre médical de Ahmadiyya à Koupéla vient comme une réponse à l’appel du président du Faso qui veut que nous puissions de manière communautaire rapprocher nos populations des services de santé», a-t-il déclaré.

Moctar Ilboudo, a par ailleurs exprimé sa reconnaissance envers la communauté islamique Ahmadiyya pour avoir mis en place le centre médical au bonheur des populations.

Agence d’information du Burkina

