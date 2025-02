FESPACO 2025 : Le CNLS-IST sensibilise contre le Sida et les IST

Ouagadougou, 27 fév. 2025 (AIB) – À l’occasion du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), le Conseil national de lutte contre le SIDA et les infections sexuellement transmissibles (CNLS-IST) a déployé un stand de sensibilisation et de dépistage afin de sensibiliser les festivaliers sur ces maladies. Il compte dépister au moins 500 personnes.

En seulement trois jours, sans compter aujourd’hui, 2 506 préservatifs masculins ont été distribués et 95 préservatifs féminins ont été utilisés pour des démonstrations, a déclaré Abdoul Aziz Ouédraogo, coordonnateur de l’Association d’assistance pour les maladies infectieuses, lors de la visite du secrétaire permanent du CNLS-IST, Dr Seydou Ouattara.

Le secrétaire permanent a en effet effectué, jeudi, une visite sur le terrain pour évaluer la progression des activités du CNLS-IST.

Il a indiqué qu’à ce jour, 360 personnes ont déjà été dépistées et que l’objectif fixé, d’environ 500 personnes d’ici la fin de cette campagne, sera atteint.

« Le FESPACO est une occasion unique pour faire passer des messages clés dans la lutte contre le VIH, et notre objectif est d’atteindre le premier des trois 95, c’est-à-dire que 95 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique », a-t-il affirmé.

De son côté, Ouédraogo Rodrigue, chef d’antenne régional du Centre SP-CMLS-IST, a souligné l’impact positif de cette mobilisation et rappelé que l’engouement du public témoigne d’une prise de conscience croissante de l’importance du dépistage et de la prévention.

« Nous observons une forte affluence et une adhésion massive de la population aux tests de dépistage gratuits, ce qui montre que notre action porte ses fruits », a-t-il déclaré.

Grâce à ces efforts de sensibilisation, le CNLS-IST réaffirme son engagement à faire du FESPACO un espace sûr, tout en poursuivant son combat pour réduire la prévalence du VIH au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

