Kourittenga/Petit Séminaire Sait Augustin de Baskouré : Les anciens élèves fraternisent à travers une messe d’action de grâce.

Koupéla, 03 août 2025 (AIB)- L’Amicale des anciens du petit séminaire Saint Augustin de Baskouré (AASB), regroupant différentes promotions, a communié, le dimanche 03 août 2025, à travers une messe d’action de grâce pour célébrer la 2e édition de leur journée de retrouvailles. C’était sous la présidence de l’archevêque métropolitain de l’archidiocèse de Koupéla, Mgr Gabriel Sayaogo et la présence du ministre en charge de la Communication.

C’est à travers des lectures bibliques et des chants de louanges que l’Amicale des anciens du petit séminaire Sait Augustin de Baskouré (AASB), a célébré la 2e édition de ses retrouvailles. Des attestations de reconnaissance ont été décernées à des personnalités qui œuvrent pour la bonne marche de l’Amicale et du séminaire.

Le président de l’AASB, Denis Dawendé, a fait savoir que vivre en fraternité, en communion et partager les moments vécus ensemble au sein du séminaire, était l’objectif de retrouvailles. «Etant des anciens de cette maison que nous appelons affectueusement la mère Baskouré, c’était de se retrouver et de réfléchir à des initiatives pour accompagner la maison d’où l’organisation de cette retrouvaille. C’est d’inviter ceux qui n’ont pas pu effectuer le déplacement, à ne plus manquer les prochaines fois », a-t-il ajouté.

Le ministre en charge de la Communication, Gilbert Ouédraogo, ancien du séminaire et parrain de cette 2e édition, a invité l’Amicale à prier pour le Burkina Faso qui fait face à une crise sécuritaire. « Ce qui fait l’homme, c’est l’éducation qu’il a reçu sur le plan humain, spirituel et intellectuel. Les séminaristes ont été bien formés à cela », a indiqué Gilbert Ouédraogo.

Il les a invités à s’engager véritablement pour que la société d’aujourd’hui soit une société de paix et que tous les efforts de développement engagés par le gouvernement sous le leadership du Chef de l’Etat, puissent connaître leur accompagnement et que bientôt la victoire finale sera célébrée.

Le père célébrant, l’archevêque métropolitain de l’archidiocèse de Koupéla, Mgr Gabriel Sayaogo, a rappelé aux

anciens séminaristes leur vocation et en particulier, la vocation de chacun qui est bénéfique pour le pays entier.

