Kourittenga/Journées diocésaines de la jeunesse : Une célébration de clôture empreinte de foi et d’unité

Koupéla, le 24 août 2025 (AIB) – La ville de Koupela a vibré du 22 au 24 août 2025, au rythme de la foi, de la jeunesse et de la cohésion social lors des Journées diocésaines de la jeunesse (JDJ), organisées par l’archidiocèse de Koupéla. Une messe a eu lieu au foyer des élèves le dimanche 24 août 2025, pour la clôture de l’évènement.

La grande messe de clôture des Journées diocésaines de la jeunesse (JDJ), organisées par l’archidiocèse de Koupéla, a été un moment de rassemblement et de prière dans la matinée du dimanche 24 Août 2025.

Le foyer des élèves de Koupéla a abrité la célébration des jeunes et des fidèles chantant et dansant pour exprimer leurs actions de grâces à Dieu.

Unis dans la prière ils ont demandé un avenir meilleur pour le Burkina Faso.

L’homélie, a rappelé l’importance de la jeunesse comme moteur du changement et de la paix dans le pays.

Les jeunes ont été exhortés à être des témoins actifs de la foi, à promouvoir la cohésion sociale et à œuvrer pour la paix, en pensant aux 125 années de grâces offertes par Dieu à l’archidiocèse.

Durant ces trois jours, ils ont participé à divers ateliers de formation, notamment en élevage en peinture et décoration et ont aussi pris part à une conférence sur le choix de leur conjoint pour le mariage.

Selon le chargé de communication et des affaires extérieur du bureau national de la jeunesse catholique du Burkina Faso, Arsène Sawadogo, ces sessions visent à doter la jeunesse des outils nécessaires pour contribuer concrètement au développement de leur pays tout en restant fidèles à leur foi.

L’initiative a été aussi saluée par les participants qui se réjouissent de tout ce qu’ils ont pu apprendre durant ces journées.

« Je suis vraiment contente et satisfaite des connaissances que jai eu ici. Cela me permettra de commencer une petite activité de retour chez moi », a confié Elodie Kaboré, jeune participante venue de la paroisse Saint Albert le Grand.

Elle a invité les jeunes à sortir nombreux prochainement pour bénéficier de ces avantages.

Les Journées diocésaines de la jeunesse à Koupela se sont tenues sous le thème : « Jeunes de l’archidiocèse de Koupéla, témoins des 125 ans de grâces, main dans la main construisons un Burkina Faso de paix et de cohésion sociale ».

Elles ont renforcé la foi, l’engagement et la volonté de bâtir un Burkina Faso de paix, de la jeunesse du Kourittenga.

