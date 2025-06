BURKINA-KOURITTENGA-SANTE-JOURNEE-EXCELLENCE

Kourittenga/Journée d’excellence : Des formations sanitaires et des acteurs de santé encouragés

Pouytenga, 14 juin 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a présidé, ce samedi 14 juin 2025, la remise des prix à des meilleures unités de soins et formations sanitaires du district sanitaire de Pouytenga. L’activité entre dans le cadre de sa 6e édition des journées d’excellence sous le thème : « Civisme et patriotisme gage d’un système de santé excellent».

Les journées d’excellence du district sanitaire de Pouytenga, ont été tenues, le samedi 14 juin 2025.

Le Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) Urbain 3 de Pouytenga a été désigné meilleure formation sanitaire et a décroché le premier prix composé d’une attestation de reconnaissance et une enveloppe financière de 100 000 FCFA.

Selon le chef de poste du CSPS urbain 3 de Pouytenga, Emmanuel Sinamba, l’honneur qui leur a été fait en ce jour, n’est rien d’autre qu’une invite à redoubler d’efforts dans le travail et à faire encore mieux pour le bonheur des populations en matière de santé.

La pédiatrie, a été désignée meilleure unité du CMA de Pouytenga lors de cette 6e édition et la 2e place dans cette catégorie a été occupée par la maternité.

Il a été décerné au CSPS de Naryaoghin, deux premiers prix, notamment dans la catégorie « nutrition », en « Santé de la Reproduction » et bien d’autres prix.

Le premier prix en TME est revenu au CSPS de Tambogo. Le prix du meilleur gérant a été remis au gérant du CSPS de Kalwartenga.

Des attestations de reconnaissance ont été décernées à des acteurs de santé, des partenaires et bien d’autres personnalités qui œuvrent pour le bonheur du district sanitaire de Pouytenga.

Le district sanitaire de Pouytenga a offert 25 sacs de riz de 25 Kg à la direction provinciale de l’Action humanitaire du Kourittenga au profit des Personnes déplacées internes (PDI).

Le Médecin chef du district (MCD) de Pouytenga, Dr Ibrahim Kaboré, a indiqué que la journée d’excellence initiée, est de valoriser les efforts des agents et des formations sanitaires du District.

« Le district sanitaire de Pouytenga a pu réaliser au cours de l’année écoulée, des performances encourageantes matérialisées par des prix et des attestations au niveau régional », a-t-il déclaré.

Il a félicité l’ensemble des acteurs de la santé et je les encourage à poursuivre leurs efforts à toujours offrir des soins de qualité à la population.

« J’adresse mes sincères remerciements à toutes les personnes dont les contributions ont permis de faire de cette 6e édition des journées d’excellence du district de Pouytenga, un succès », a conclu le MCD du district de Pouytenga.

Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a salué les sacrifices du personnel soignant et a encouragé le MCD et l’ensemble de ses collaborateurs pour l’initiative.

Il a par ailleurs invité la population à toujours se mobiliser et soutenir les actions en matière de santé.

