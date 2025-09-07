BURKINA-KOURITTENGA-MARAICHAGE-FORMATION-COGES

Kourittenga/Commune de Baskouré : Des comités de gestion des sites maraîchers renforcent leurs capacités

Koupéla, le 06 sept. 2025- Des Comités de gestion (COGES) des sites maraîchers de Natenga, Koudjoghin et Tossin, ont renforcé leurs capacités, le samedi 06 septembre 2025 à Baskouré. Chaque site est représenté par 10 membres. Initiée par le projet REDD+ dans le cadre de la gestion durable des paysages communaux, la formation vise à renforcer les capacités de 30 participants issus de ces sites maraîchers.

30 membres des comités de gestion issus des sites maraîchers de Natenga, Koudjoghin et Tossin, ont été outillés le samedi 06 septembre 2025 à Baskouré ?

Les échanges ont porté sur l’importance, les attributions, le rôle, les qualités, le fonctionnement et le travail d’équipe des membres des COGES.

Le chef de zone d’appui technique de l’agriculture de Baskouré et formateur, Souleymane Tapsoba, a invité les participants à faire preuve d’attention et de sérieux afin de capitaliser les acquis pour le bon entretien de ces sites.

Simon Guedem, un des participants, a exprimé sa joie d’être associé à cette initiative.

Pour Victorine Oubda, également participante, cette formation est très utile et va contribuer à mieux organiser le travail collectif sur le site.

En rappel, cette formation s’inscrit dans le cadre du projet de Gestion durable des paysages communaux pour la REDD+, qui œuvre à la préservation des ressources naturelles tout en soutenant les activités génératrices de revenus des communautés locales.

