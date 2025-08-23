BURKINA-KOURITTENGA-JOURNEE-PORTE-OUVERTE-SEPB

Koupéla/SEPB : Une journée portes ouvertes pour renforcer la cohésion et le vivre ensemble

Kourittenga, 22 août 2025 (AIB)- La Société d’exploitation des phosphates du Burkina (SEPB) de Koupéla, a tenu, ce vendredi 22 août 2025, la 2e édition de sa journée portes-ouvertes au sein de l’usine de mélange d’engrais de la société, sis au village de Bassem-Poessin dans la commune de Koupéla. L’objectif est de réunir les parties prenantes de l’usine et les communautés hôtes autour d’un cadre de réflexion et d’action pour le développement et le bien-être collectif.

La 2e édition de sa journée portes-ouvertes de la Société d’exploitation des phosphates du Burkina (SEPB) de Koupéla, s’est déroulée ce vendredi 22 août 2025, sous la présidence du Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses ainsi que l’ensemble des acteurs de l’usine.

La journée a été animée par des séances de sensibilisation sur la sauvegarde de l’environnement, les maladies sexuellement transmissibles, un reboisement par la mise en terre de 200 plants de différentes espèces, une collecte de sang et une visite guidée et commentée sur l’usine de mélange d’engrais avec les autorités.

Le directeur général de la Société d’Exploitation des Phosphates du Burkina (SEPB), Dr Jean Ouédraogo, a salué l’engagement de l’ensemble des acteurs qui a fait de cette 2e édition, une réussite.

Pour lui, l’objectif visé est atteint car l’ensemble des activités qui étaient prévues se sont bien déroulées.

« Nous avons en perspective des formations au profit des femmes et un plan d’action genre, qui sera développé, qui va contribuer à équiper les associations féminines et de pouvoir donner de l’eau potable à la communauté riveraine », a-t-il confié.

Dr Jean Ouédraogo, a indiqué que l’usine dispose d’une diversité de produits mis en place dans cette usine avec notamment un engrais spécifique pour le riz et un engrais spécifique pour le maïs, qui contribuent à une augmentation significative de plus de 10% de rendement avec une économie d’un sac à l’hectare.

Il a par ailleurs invité l’ensemble des parties de travailler dans le sens à faire régner une parfaite collaboration entre les communautés et les acteurs de l’usine de mélange d’engrais.

A en croire, le président du conseil d’administration de la SEPB, Dieudonné Traoré, cette activité en sa 2e édition participe de la communication autour des actions du gouvernement en terme de mobilisation des facteurs de production pour atteindre la souveraineté alimentaire et le devoir de la Société en matière de responsabilité sociétale et environnementale.

Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a félicité et encouragé les premiers responsables et l’ensemble des acteurs de la SEPB pour leur contribution significative et citoyenne pour le bien-être de la population et pour le rayonnement du Kourittenga.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/oo