Koulsé/JEPPC 2025: Une conférence publique pour promouvoir les symboles de la nation, les valeurs civiques et patriotiques

Kaya, 15 oct. 2025 (AIB) – La Grande Chancellerie a organisé mardi à Kaya, une conférence publique pour promouvoir les symboles de la nation, les valeurs civiques et patriotiques. La conférence a été présidée par Bernadette Adenyo/Sermé, secrétaire générale de la région des Koulsé, représentant le gouverneur.

S’inscrivant dans le cadre de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne 2025. Cette conférence a été animée par le chef de service des études et de la planification à la Grande Chancellerie, Dofini Watuanni Tamini.

Il a présenté les symboles nationaux du Burkina Faso et les valeurs civiques et patriotiques qui doivent guider les actions des citoyens.

Le conférencier a mis en lumière le rôle fondamental des symboles nationaux dans l’unité et l’identité du pays, soulignant que leur respect est indispensable pour préserver la cohésion nationale.

M. Tamini a insisté sur l’importance de la rigueur dans le respect de ces symboles, précisant que des répressions sont prévues par le code pénal en cas d’usage inapproprié des emblèmes nationaux.

Pour le communicateur, les valeurs civiques et patriotiques sont des éléments essentiels pour une gouvernance juste et inclusive.

Le conférencier a également abordé le processus de décoration, expliquant qu’un contingent triennal, défini par décret présidentiel, fixe le nombre de médailles attribuées par institution.

Le directeur de la gestion et des finances, Karim Badini, a exprimé sa satisfaction quant à l’intérêt porté à cette activité. Il a exprimé l’espoir que chaque participant devienne un porte-voix de la Grande Chancellerie auprès des populations pour le respect et la préservation des symboles nationaux.

Agence d’Information du Burkina

AIO/bak