Koulpélogo : Opération de désherbage au CMA de Ouargaye pour un cadre plus sain et sécurisé

Ouargaye, Le 9 oct. 2025 (AIB) – Une opération de désherbage a été organisée ce jeudi 09 octobre 2025 au Centre Médical avec Antenne chirurgicale (CMA) de Ouargaye, dans le but d’offrir un environnement propre, sain et sécurisé aux usagers.

L’activité a mobilisé plusieurs acteurs, notamment des Agents de Santé à Base Communautaire (ASBC), des responsables d’associations locales et le personnel du CMA.

Munis de matériel de nettoyage, les participants ont procédé au désherbage et à l’assainissement des abords du centre.

Le médecin-chef du CMA de Ouargaye, Dr Marou Nikiema, a salué l’engagement de la population pour le travail abattu. Il a également encouragé la poursuite de telles initiatives citoyennes, gage d’un meilleur cadre de soins pour tous.

Selon les organisateurs, cette initiative vise à améliorer le cadre d’accueil et de travail au sein du CMA et à promouvoir l’hygiène dans les structures sanitaires.

Agence d’Information du Burkina

BP/bbp