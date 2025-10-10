Burkina–Boulgou–Zabré–Don–Toiture–Lycée–Youngou

Boulgou/Zabré : Le lycée de Youngou reçoit des toitures pour réhabilitater ses batiments decoiffés après des intempéries

Zabré, 4 oct. 2025 (AIB) – À la suite des violentes intempéries de mai dernier qui ont endommagés plusieurs infrastructures à Zabré, dont celle du lycée de Youngou, la mine d’or de Youga (Soleil Ressources International) a répondu favorablement à l’appel à l’aide lancé par le président de la délégation spéciale (PDS) de la commune, Alain Boubié Bassano, en offrant des toitures pour six salles de classe.

Le 15 mai 2025, une pluie torrentielle accompagnée de rafales de vent avait causé d’importants dégâts matériels dans la commune de Zabré, notamment au lycée de Youngou où six des huit salles de classe avaient été décoiffées.

Face à cette situation, le PDS de Zabré, Alain Boubié Bassano, avait lancé un cri de cœur aux partenaires et bonnes volontés afin de rétablir des conditions d’apprentissage acceptables pour les élèves.

L’appel n’est pas resté sans suite. Le 1er octobre 2025, le représentant du directeur général de la mine d’or de Youga, Antoine Attiou, a remis officiellement les matériaux de toiture nécessaires à la réfection des six classes endommagées.

« La mine d’or de Youga reste à l’écoute des besoins des populations, notamment dans les domaines prioritaires comme l’éducation et la santé. Lorsque nous avons été sollicités, nous avons immédiatement répondu présent. Nous avons fourni tous les matériaux de construction requis », a déclaré Antoine Attiou lors de la remise.

Le PDS de Zabré, Alain Boubié Bassano, a salué cet appui de la société minière. « À la veille de la rentrée scolaire, ce geste permettra aux élèves du lycée de Youngou de reprendre les cours dans de meilleures conditions. Nous exprimons toute notre reconnaissance à la mine pour cette action de solidarité », a-t-il indiqué.

Le proviseur du lycée départemental de Youngou, Ousmane Sawadogo, a également exprimé sa satisfaction. « Grâce à ce don, un grand soulagement est apporté à notre communauté éducative. Nous remercions la mine, le PDS et toutes les personnes qui ont soutenu notre plaidoyer ».

Les populations locales se sont engagées à apporter leur contribution à travers la fourniture des agrégats et la main-d’œuvre pour la finalisation des travaux.

