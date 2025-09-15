Koulpélogo : Le Haut-commissaire encourage les acteurs de l’éducation à l’occasion de la rentrée administrative

Ouargaye, Le 15 sept. 2025 ( AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Koulpélogo Saïdou Ouédraogo a adressé, ce lundi 15 septembre 2025, un message de félicitations et d’encouragement aux acteurs de l’éducation, à l’occasion de la rentrée administrative 2025-2026.

Dans son adresse, l’autorité provinciale a salué « le bon déroulement de l’année scolaire 2024-2025 », marqué par des résultats jugés satisfaisants, malgré un contexte sécuritaire difficile.

Le Haut-commissaire a rendu hommage aux enseignants, encadreurs et partenaires de l’école pour les efforts consentis afin d’assurer la continuité des activités éducatives.

Tout en souhaitant une bonne rentrée administrative à l’ensemble des acteurs, il a formulé le vœu d’un retour rapide de la paix, condition essentielle, selon lui, pour relever les défis du développement à travers l’éducation et la formation des futures élites du pays.

Il a par ailleurs réaffirmé la disponibilité de ses services et de l’ensemble des Chefs de circonscription administrative à accompagner les structures éducatives dans l’accomplissement de leur mission.

Agence d’Information du Burkina

BP/ata