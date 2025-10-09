Burkina/Banwa-société-don-solidarité

Kouka :les enfants des VDP tombés au front bénéficient de kits scolaires

Solenzo,27 Sept 2025(AIB)-Les enfants scolarisés des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) tombés sur le champ d’honneur et les élèves déplacés internes ont bénéficié de kits scolaires pour cette rentrée 2025-2026 le jeudi 25 septembre 2025 à la mairie de Kouka.

Les autorités communales accompagnées des coutumiers et religieux de Kouka ont offert gracieusement des kits scolaires composés de cahiers, de stylos, de sacs d’écoliers, de règles aux élèves déplacés internes de Kouka et aux élèves des VDP tombés sur le champ de bataille.

Selon Raymond Ilboudo, PDS de la commune de Kouka,ce geste est un acte solidaire pour accompagner ces élèves à l’orée de cette rentrée scolaire.

« Nous avons fait ce don pour soulager ces élèves car ils n’ont pas choisi d’être dans cette situation.nous serons toujours là pour exprimer notre solidarité et prier pour un retour de la paix dans notre pays ‘:a lancé Raymond Ilboudo PDS de la commune rurale de Kouka.

Agence d’Information du Burkina

