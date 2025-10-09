BURKINA-BOULGOU-SOUTIEN-ENTREPRISE

Tenkodogo : Une entreprise offre 10 tonnes de ciment à Faso Mêbo

Tenkodogo, 9 oct. 2025 (AIB) – L’entreprise Sana commerce industrie et production (SCIP), basée à Ouagadougou, a fait le mercredi 8 octobre 2025, un don de 10 tonnes de ciment à la brigade Faso Mêbo, pour soutenir les travaux d’embellissement et de réhabilitation des voies de la ville de Tenkodogo.

Ce geste, salué par les premiers responsables de la brigade, s’inscrit dans la dynamique d’accompagnement des initiatives présidentielles visant à promouvoir un cadre de vie plus sain et plus attrayant.

La cérémonie de remise du don s’est tenue le mercredi 8 octobre 2025, au siège de la brigade Faso Mêbo, sis au secteur 6 de Tenkodogo, en présence du chef de la brigade, le lieutenant Abdoul Fatah Sawadogo, et de plusieurs acteurs communautaires.

Le don a été officiellement remis par Issa Sana, représentant du Président-directeur général (PDG) de Sana Commerce industrie et production.

« Nous avons remis dix tonnes de ciment pour accompagner les travaux routiers et d’embellissement de la ville de Tenkodogo. Nous venons d’apporter notre soutien à l’initiative présidentielle, parce que les actions sont visibles chaque jour. La ville est en train de devenir propre », a déclaré M. Sana.

Avec ce geste, l’entreprise réaffirme son engagement citoyen et sa volonté de participer activement au développement local, notamment à travers la mise en valeur du cadre urbain de la cité de Zoungrantenga.

Recevant le don au nom de Faso Mêbo, le chargé de mission de la présidence du Faso pour la région du Nakambé, Adaman Kamboné, a exprimé sa profonde reconnaissance aux responsables de SCIP pour ce soutien.

« Nous remercions les donateurs pour leur générosité et invitons tous ceux qui peuvent contribuer à soutenir leur ville. Ensemble, nous pouvons faire de Tenkodogo une cité encore plus belle », a-t-il confié.

Le chargé de mission a également salué la mobilisation croissante des entreprises locales autour des efforts d’assainissement et de réhabilitation, qu’il considère comme la preuve d’une prise de conscience collective des enjeux du développement urbain durable.

Le don de SCIP vient ainsi renforcer la dynamique de solidarité autour de l’initiative présidentielle pour la salubrité et la modernisation de Tenkodogo.

Par ce geste, l’entreprise montre l’exemple d’un partenariat fécond entre le secteur privé et les communautés locales, pour bâtir une ville plus belle et accueillante.

Agence d’Information du Burkina

SM/NO/ATA