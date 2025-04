Burkina-Festival-Femme-Cohésion

Koudougou : Le festival GUES YIIGA célèbre le mérite de la femme et la cohésion sociale

Koudougou, 27 avr. 2025(AIB)- Le festival GUES YIIGA a tenu, du vendredi 25 au dimanche 27 avril 2025, sa 4e édition pour valoriser le mérite féminin et faire un plaidoyer pour un avenir plus juste et solidaire.

La cérémonie d’ouverturee a eu lieu ce vendredi, à la mairie de Koudougou autour du thème « Femmes battantes pour la cohésion sociale : tisser des liens, construire l’avenir ».

Eva Sana/Yameogo, présidente du comité d’organisation, a rappelé les missions de l’association : hisser la voix des femmes, encourager leur résilience et défendre leurs droits.

Dans ce contexte de crise sécuritaire, la cohésion sociale est une nécessité et lorsque les femmes se lèvent, les nations bougent et avancent », a-t-elle déclaré.

De ses dires, le festival se veut un acte de foi en la paix, en la solidarité, en l’unité, socle de tout développement.

Yannick Badolo, PDG de Ramonwendé hôtel et parrain de cette édition, a salué l’initiative de cette célébration de la dignité et du courage féminin.

Il a également insisté sur le rôle crucial des femmes comme gardiennes des valeurs, tisseuses de liens, éducatrices des générations dans la promotion de la cohésion sociale, flamme fragile qui nécessite l’engagement de tous.

Pour Jonas Mané, Président de la Délégation spéciale de Koudougou, cet événement célèbre et valorise la femme, elles sont les piliers de nos familles, le socle de nos sociétés et actrices de paix.

Il a salué l’initiative et a réaffirmé l’engagement de la commune à soutenir les actions en faveur de l’autonomisation de la femme et la cohésion sociale.

La 4e édition s’est tenue autour des réflexions et animations, notamment un panel de discussion, un espace récréatif et des spectacles prévus au secteur 10 de Koudougou.

L’événement se veut un espace de valorisation du mérite féminin et un plaidoyer pour un avenir plus juste et solidaire.

Agence d’information du Burkina

FGB/PBv

vv