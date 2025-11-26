Koubri : La mairie lance une opération coup de poing contre l’incivisme routier

Koubri, 21 nov. 2025 (AIB)-La mairie de Koubri, en collaboration avec le Commissariat de police, a mené vendredi matin une opération de grande envergure pour mettre fin aux comportements dangereux persistants sur la route nationale n°5 (RN5), notamment ceux de marchands ambulants courant derrière les véhicules pour vendre leurs produits.

Selon les autorités communales, ces pratiques, devenues récurrentes malgré les campagnes de sensibilisation, exposent quotidiennement usagers et riverains à de graves risques d’accidents. Plusieurs incidents ont récemment été évités de justesse, alertant les responsables locaux sur la nécessité d’une action immédiate.

Au cours de l’opération, les agents ont procédé à la saisie des marchandises utilisées lors de ces poursuites en pleine circulation, une mesure destinée à décourager les contrevenants et à rappeler que la voie publique n’est pas un espace de désordre.

Dans une approche combinant fermeté et pédagogie, la mairie a également imposé aux mis en cause une mesure corrective : leur participation au déspathage du maïs récemment récolté dans le champ communal. Une initiative visant, selon les autorités, à renforcer le sens de la responsabilité citoyenne et à engager chacun dans la protection de la collectivité.

La mairie de Koubri annonce que cette opération marque le début d’un durcissement de la lutte contre l’incivisme routier sur la RN5. Elle appelle les populations à adopter des comportements responsables et à soutenir les actions engagées pour garantir la sécurité et la quiétude des habitants.

