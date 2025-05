BURKINA-KOSSI-SANTE-DON-MATERIELS

Kossi : Une ONG offre du matériel au district sanitaire de Nouna

Nouna, 27 mai 2025 (AIB)-L’ONG CARE et son partenaire Wu Pakuwé, offrent, ce mardi 27 mai 2025, un important lot de matériels médicotechniques, de médicaments et de consommables médicaux, d’une valeur de plus de 5 000 000 de F CFA, au district sanitaire de Nouna. La cérémonie était présidée par le Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembélé.

L’ONG CARE et son partenaire Wu Pakuwé (association paysanne), financé par le projet Fonds humanitaire régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (FHRAOC), ont offert, ce mardi 27 mai 2025, le district sanitaire de Nouna, avec un important lot de matériels médicotechniques, de médicaments et de consommables médicaux.

« Le tout estimé à plus de 5 000 000 de F CFA », selon le responsable du projet, Inoussa Kiemdé.

En recevant ce don, le Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé, a traduit sa reconnaissance à l’ONG CARE et à ses partenaires pour leur assistance à la population résiliente de Nouna sa zone d’intervention dans la Kossi.

Les trois axes d’interventions de l’ONG sont la sécurité alimentaire et les moyens d’existences, la protection de la Violence basée sur le genre (VBG) et la santé et nutrition.

Dr Dieudonné Kietéga, a au nom du médecin-chef du district sanitaire de Nouna, souhaité une bonne collaboration avec l’ONG afin que d’autres leur emboitent le pas pour le bonheur de la population.

Au nom des bénéficiaires, le premier adjoint de la délégation spéciale de la commune de Nouna, Abbé René Simboro, s’est dit ravi et a exhorté le district à en faire bon usage et que la destination soit les personnes les plus vulnérables.

Agence d’information du Burkina

AC/hb/yo