Kossi/BEPC 2025 : Le Haut-commissaire Dembelé salue la résilience des enseignants

Nouna, 3 juin 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembélé, a salué, le mardi 3 juin 2025 à Nouna, la résilience des enseignants et a encouragé et félicité les responsables de centres et de jurys siégeant au lycée provincial pour la session de 2025 du Brevet d’étude du premier cycle (BEPC).

Les épreuves écrites du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) de la session de 2025 ont débuté, ce mardi 3 juin 2025 à l’instar des autres localités du Burkina.

Le Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé et sa délégation, sont allés au lycée provincial de Nouna, pour apporter leurs encouragements et les félicitations aux différents acteurs pour l’organisation et s’imprégner des difficultés.

Il a également traduit toute la reconnaissance des plus hautes autorités du pays à la résilience des enseignants.

Le Haut-commissaire a félicité tous les maillons de la chaîne intervenants pour le bon déroulement de cette session.

Selon le directeur en charge de l’enseignement secondaire, Karfa Ferdinand Boni, la province de la kossi a enregistré une baisse de 5,5% soit 180 candidats de moins que la session précédente qui comptait 1 808 candidats.

Agence d’information du Burkina

