BURKINA-KOOSIN-MONTEE-COULEURS

Koosin/Montée des couleurs a : Le tribunal de grande instance de Nouna accueille la cérémonie

Nouna, 02 déc. 2025 (AIB)-Le ministre en charge de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, a honoré de sa présence, à la cérémonie solennelle de montée tournante des couleurs, au tribunal de Grande Instance ce mardi 02 décembre 2025. La cérémonie a été présidée par le Haut-commissaire de la province de la Koosin, Noufo Dembelé, en présence des corps constitués de la province.

La montée des couleurs s’est tenue le mardi 02 décembre 2025 au tribunal de grande instance qui a fait son retour à son siège suite à la période de délocalisation qui aurait duré 3 ans.

Le président du Tribunal de grande instance (TGI), Moussa Bassan, a d’abord salué les autorités pour le choix porté sur l’institution et les Forces de défense et de Sécurité (FDS), ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), pour leur contribution au retour du TGI.

Le Haut-commissaire de la province de la Koosin, Noufo Dembelé, a exprimé sa joie d’accueillir le ministre de la Justice, preuve que la Koosin est accessible et cela dénote que les efforts des FDS et VDP ne sont pas vains.

M. Dembélé, a exhorté les FDS et VDP de continuer le travail et a également demandé à la population d’accompagner les initiatives du Président du Faso qui sont Faso Mèbo et l’éducation de qualité.

Le ministre en charge de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, a rendu un hommage aux forces combattantes qui sont tombés pour la patrie et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

«La montée des couleurs au Tribunal de grande instance, est un signe de résilience comme l’ont fait nos devanciers, la justice est transversale c’est pourquoi le TGI est retourné à son siège à l’image de ceux de Dori, Djibo, Tougan, Bogandé», selon le ministre Bayala.

Le ministre en charge de la Justice, a visité les locaux du TGI, pour constater les réalisations effectuées.

La délégation ministérielle a rendu une visite de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses pour leur témoigner la reconnaissance du gouvernement .

Agence d’information du Burkina

AC/HB/OO