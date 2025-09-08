BURKINA- KOOSIN-SPORT-COHESION -SOCIALE.

Koosin/Maracana de la résilience : Atalanta FC s’adjuge le trophée

Nouna, 7 sept. 2025 (AIB)- Le secrétaire général de la province de Koosin, Firmin Bassolé, représentant le Haut -Commissaire, a présidé, le samedi 6 septembre 2025 à Nouna, la finale du tournoi de la résilience. L’équipe Atalanta FC a remporté le trophée face à Wayiyan sport par le score de 5 buts à 4.

En prélude à la finale du tournoi, une course cycliste féminine s’est déroulée sur l’artère principale de la ville, sur un circuit de 3,8 kilomètres, avec 39 cyclistes au départ.

Philomène Traoré est la première à franchir la ligne d’arrivée. Elle a reçu un vélo, 3 pagnes et la somme de 5 000 F CFA, remis par le président de la délégation spéciale de la commune de Nouna, Souleymane Tiono et la marraine de la course cycliste, Adja Djibo/Traoré.

La finale du tournoi Maracana de la résilience, qui a eu lieu le samedi 6 septembre 2025 à Nouna, a été jouée en deux fois vingt minutes.

Les deux équipes se sont neutralisées jusqu’à l’issue du temps réglementaire. Il a fallu recourir à la séance fatidique des tirs aux buts.

Ainsi Atalanta FC a réussi a marqué 5 tirs et l’équipe des Wayiyan a raté le dernier tir au bonheur de l’équipe adverse.

La finale d’un niveau acceptable a été perturbée par une forte pluie mais malgré la météo capricieuse, les deux formations se sont livrées à un match engagé.

Le secrétaire général de la province de Koosin, Firmin Bassolé, a salué l’initiative du promoteur Issa Dama, pour sa vision et son engagement en faveur de la jeunesse.

Il a souhaité que la jeunesse s’approprie ce tournoi afin qu’il se pérennise dans la durée.

Le promoteur a salué toutes les bonnes volontés qui ont contribué à la réalisation et la réussite du tournoi.

Des récompenses ont été décernées aux meilleurs qui se sont illustrés, ainsi que le meilleur gardien, le meilleur buteur et le plus jeune joueur.

Le président du comité d’organisation, a donné rendez-vous pour la prochaine édition l’an prochain.

Agence d’information du Burkina

AC/hb/oo