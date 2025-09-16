BURKINA-KOOSIN-EDUCATION-RENTREE-SCOLAIRE

Koosin : Les enseignants exhortés à plus d’engagement pour la réussite de l’année scolaire

Bomborokuy, 16 sept. 2025 (AIB)- L’inspecteur de l’enseignement primaire, Josué Traoré, a exhorté, ce lundi 15 septembre 2025 à Bomborokuy, les enseignants de sa Circonscription d’éducation de base (CEB), à plus d’engagement pour la réussite de l’année scolaire 2025-2026. C’était lors d’une rencontre de prise de contact.

Il a salué la présence effective des enseignants et a évoqué les réformes en cours dans le cadre des innovations pédagogiques.

M. Traoré les a exhortés à plus d’engagement pour la réussite de l’année scolaire 2025-2026.

Le directeur d’école, Gildas Agboton, a salué le sacrifice consenti par les enseignants pour leur présence en cette période difficile marquée par la menace terroristes.

L’équipe de l’encadrement a souhaité une bonne rentrée scolaire à tous avant de prendre congé des enseignants.

