Koosin : L’école primaire publique de Karasso-Koura s’engage pour la campagne nationale « Démè Sira »

Dokuy, 17 nov. 2025 (AIB)-A la faveur de la montée des couleurs synchronisée, l’école primaire publique de Karasso-Koura dans la Circonscription d’éducation de bae (CEB) de Dokuy, s’inscrit dans la campagne nationale « Demè Sira » pour la promotion de la solidarité, ce lundi 17 novembre 2025.

Les élèves de l’école primaire publique de Karasso-Koura, se sont mobilisés pour la cérémonie synchronisée de montée des couleurs, ce lundi 17 novembre 2025, organisée simultanément dans les établissements scolaires et universitaires du Burkina Faso.

Le directeur de l’école, Nicolas Dakyo, a rappelé que cet événement s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale « Demè Sira » qui prône l’engagement citoyen à travers la solidarité.

Malgré la taille modeste de son établissement, il a tenu à ce que l’école ne reste pas en marge de la dynamique nationale.

Ainsi, dès 7 heures, les membres du conseil d’école se sont joints aux élèves et aux enseignants pour communier ensemble les valeurs de solidarité.

En s’appuyant sur des exemples concrets tirés du vécu quotidien des élèves et des parents d’élèves, le directeur a expliqué le thème de la campagne » la solidarité notre force commune ».

Par la suite il a livré le message officiel intitulé « semez la graine de la solidarité », en invitant chacun à être acteur de cette valeur essentielle.

Nicolas Dakyo, a expliqué aux élèves la portée citoyenne de la campagne « Demè Sira ».

Visiblement émus, les élèves ont pris la résolution ferme de rester solidaires et de transmettre cet esprit autour d’eux, afin de contribuer à une société unie et solidaire.

Agence d’information du Burkina

