Koosin : La montée des couleurs placée sous le thème de la solidarité

Bomborokuy, 18 nov. 2025 (AIB)-L’école primaire publique de Yévédougou, a obéit à la traditionnelle montée des couleurs, ce lundi 17 novembre 2025. Une occasion pour ‘’Semer la graine de la solidarité’’ et le vivre ensemble dans le milieu scolaire.

Les élèves et les enseignants se sont rassemblés dans la cours de l’école primaire publique de Yévédougou, pour hisser le drapeau national en chantant l’hymne national, le ditanye.

Après la cérémonie, le directeur de l’école, Inoussa Ima, a indiqué que cette journée vise à cultiver les valeurs essentielles pour le développement de l’entraide dans le milieu scolaire.

«En semant la graine de solidarité, nous voulons encourager les élèves à imiter cet exemple et à se respecter et cultiver la solidarité les uns envers les autres», a-t-il indiqué.

Inoussa Ima, a précisé qu’une école unie prépare une société plus pacifique et plus forte gage de progrès et de développement assuré.

Dans le même élan, le directeur, a salué l’implication des parents d’élèves et les efforts consentis par les enseignants pour maintenir un climat favorable à l’éducation.

Une causerie éducative a été animée par les enseignants sur le respect des symboles nationaux.

Le thème de la présente cérémonie « Demè Sira » solidarité en langue nationale dioula à son importance dans la vie scolaire et au-delà dans la vie de tous les jours.

Pour Drissa, élève de la classe de CM1 , «quand il y a la solidarité entre nous, personne ne reste à l’écart nous pouvons nous aider à résoudre les problèmes».

Les enseignants ont unanimement rappelé que la solidarité est un pilier essentiel pour l’amélioration de l’apprentissage scolaire et au demeurant dans la famille, au village et à travers le Burkina tout entier.

A cet effet, il incombe à la communauté d’en prendre soin comme valeur cardinale de la société dans laquelle nous vivons.

«Que cette journée inspire chacun de nous à poser des actes concrets de solidarité, afin de faire du village de Yévédougou une communauté unie autour de ses enfants», a soutenu M. Ima.

En rappel l’école primaire publique de Yévédougou est une école délocalisée à Bomborokuy.

Agence d’information du Burkina

