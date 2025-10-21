BURKINA-KOOSIN- ENGAGEMENT-PATRIOTIQUE

Koosin : La veille citoyenne de Dokuy nettoie les abords de la principale voie d’accès Kamadena-Dokuy

Dokuy, 20 oct. 2025 (AIB)- La veille citoyenne de la commune de Dokuy, avec à sa tête leur président, Amadou Sangaré, ont mené, ce lundi 20 octobre 2025, une opération de salubrité sur la voie d’accès Kamadena-Dokuy. Cette action vise à améliorer la visibilité sur cet axe routier, au grand bonheur des usagers.

L’activité a consisté à nettoyer les abords de la route, couper les arbustes envahissants et boucher les trous à l’aide de charrettes tirées par des chevaux.

Le président de la veille citoyenne de la commune de Dokuy, Amadou Sangaré, a salué l’engagement et le sens élevé du devoir civique de ses camarades.

Il les a encouragés à poursuivre leurs efforts, rappelant que cette initiative ne s’arrêtera pas tant que les besoins se feront sentir pour le bien-être de la communauté.

Cette action démontre une fois de plus la détermination des citoyens de Dokuy a participé à la propriété de leur localité.

Agence d’information du Burkina

MBK/AC/hb/oo