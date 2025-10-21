BURKINA-GOURMA-SPORT-DON-IRC-ORDINATEURS

Gourma : L’IRC offre deux ordinateurs à la direction provinciale du Sport et des Loisirs du Gourma

Fada N’Gourma, 21 oct. 2025 (AIB)-La direction provinciale du Sport et des loisirs du Gourma, a reçu, ce mardi 21 octobre 2025 à Fada N’Gourma, un don de deux ordinateurs (un ordinateur de bureau et un ordinateur portable) de la part de l’organisation humanitaire International Rescue Committee (IRC).

Selon la directrice provinciale du Sport et des Loisirs du Gourma, Boualihamou Hedwige Lompo/Ouattara, ce geste vient répondre à un besoin pressant exprimé en marge de la dernière session du cadre de concertation provinciale du Gourma.

« Lorsque je prenais fonction, mon service ne disposait que d’un seul ordinateur qui tombait régulièrement en panne. Les agents étaient souvent obligés de se rendre dans les secrétariats privés pour exécuter certaines tâches », a-t-elle confié.

Mme Lompo, a indiqué avoir profité du cadre de concertation provinciale pour solliciter l’accompagnement des partenaires techniques et financiers.

« Mon cri de cœur a été renchéri par le haut-commissaire du Gourma qui était conscient des difficultés de la direction provinciale. Je suis heureuse de recevoir ce don qui va véritablement soulager mon service », a ajouté la directrice provinciale.

Pour le directeur des opérations de l’IRC basé à Ouagadougou, Gilbert Magloire Abalé, ce don s’inscrit dans la volonté de son organisation d’appuyer les services techniques dans leurs missions au profit des populations.

« Nous ne pouvions pas rester indifférents au cri de cœur lancé par la direction provinciale. Résoudre ce problème logistique, c’est permettre à cette structure d’accroître ses performances au bénéfice de la population », a-t-il déclaré.

Le Haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, a salué l’acte de solidarité de l’IRC, qu’il a qualifié de geste noble et utile.

« L’IRC œuvre sans relâche à soulager les peines des populations dans plusieurs domaines », a-t-il affirmé.

Présente au Burkina Faso depuis 2019, l’International Rescue Committee intervient dans plusieurs secteurs, notamment l’environnement, l’eau et l’assainissement, la santé, le travail, l’emploi et la protection sociale.

L’organisation, active dans des localités comme Djibo, Arbinda, Ouahigouya, Dori, Séguénega et Toma, a étendu ses activités dans la province du Gourma depuis 2022.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/oo