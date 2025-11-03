BURKINA-KOOSIN- PÊCHE

Koosin : La plaine non aménagée de Kamadena propice à la pêche

Dokuy, 3 nov. 2025 (AIB)- Après une bonne saison des pluies, la plaine de Kamadena offre des opportunités de pêches appréciables. Elle est une source de revenus pour nombreuses familles. Le constat a été fait ce samedi 1er novembre 2025.

En ce début de récolte, la pêche est également en plein essor. Faisant partie de la vie économique du village, l’activité de la pêche connaît une productivité exceptionnelle.

La pêche se pratique de manière traditionnelle dans le village de Kamadena.

Les filets sont placés dans les eaux puis retirés un ou deux jours plus tard.

Cette pratique, vieille de plusieurs années, a été transmise de génération en génération et continue de faire vivre de nombreuses familles.

Selon Moussa Sow, pêcheur expérimenté de son état, il a confirmé que cette année, la pêche est très rentable, et qu’il a embauché trois jeunes pour l’aider.

Il a réalisé plusieurs projets personnels grâce à la vente du poisson mais reconnaît que l’activité demeure saisonnière car, lorsque les eaux se retirent, il doit se consacrer à d’autres travaux pour subvenir à ses besoins.

La commercialisation du poisson se fait directement au domicile du pêcheur et les Femmes viennent acheter pour revendre sur les marchés locaux.

Tout comme les femmes de Nouna, Mme Dama se déplace pour l’achat des poissons dont le prix du kilogramme est actuellement fixé à 2500 F CFA.

A Kamadena, la pêche demeure une source essentielle de revenus pour de nombreuses familles.

L’aménagement de la plaine de Kamadena offrira des opportunités immenses pour de nombreuses personnes.

