Gourma/Montée des couleurs nationales : Des Burkinabè invités à poser des actes pour l’atteinte des objectifs

Fada N’Gourma, 03 nov. 2025 (AIB)-Le secrétaire général du conseil régional du Goulmou, Bernard Kombéré, a présidé, le lundi 03 novembre 2025 à Fada N’Gourma, la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs nationales, en présence de ses collaborateurs et des Forces de défense et de sécurité (FDS). Des Burkinabè invités à poser des actes qui accompagnent et non pas qui empêchent l’atteinte des objectifs.

Pour lui, ce geste spontané des usagers témoigne d’un regain d’intérêt des Burkinabè pour les valeurs républicaines.

« Aujourd’hui, nous avons constaté qu’exceptionnellement la circulation sur l’artère principale qui jonche le Conseil régional a été stoppée volontairement par les usagers au cours de la montée des couleurs nationales. Cela montre que les Burkinabè sont en train d’intégrer ces valeurs », a indiqué M. Kombéré.

S’adressant à ses collaborateurs, il a souhaité un bon début de mois de novembre, tout en rappelant le contexte sécuritaire difficile que traverse le pays.

« N’oubliez pas que nous sommes en guerre. Nos comportements doivent pouvoir aider à surmonter les difficultés liées à la guerre. Chacun à son niveau doit pouvoir poser des actes qui accompagnent et non pas qui empêchent l’atteinte des résultats», a-t-il exhorté.

Le secrétaire général du conseil régional du Goulmou, a invité les Burkinabè à prendre conscience « que nous sommes dans un contexte difficile et que nous devons intégrer cela dans nos habitudes de tous les jours ».

Le secrétaire général a également salué les efforts des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), engagés au quotidien dans la lutte contre le terrorisme, souvent au péril de leur vie.

La montée mensuelle des couleurs demeure un rituel citoyen visant à renforcer le patriotisme et la cohésion nationale.

