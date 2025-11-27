BURKINA-KOOSIN-ENGAGEMENT-PATRIOTIQUE

Koosin/Education : Un VDP offre des kits scolaires à l’école de son village

Dokuy, 26 nov. 2025 (AIB)- Le Volontaire pour la défense de la patrie (VDP), Abdoulaye Ouédraogo, dit «Trois métiers», a remis, ce mercredi 26 novembre 2025 dans son village natal, Denissa-Mossi, des kits scolaires, ainsi qu’une enveloppe de 50 000 F CFA au nouveau bureau du conseil exécutif de l’école.

Abdoulaye Ouédraogo dit « Trois métiers », a effectué une visite de soutien à l’école primaire publique de « Denissa Mossi ».

Accueilli par le bureau du conseil d’école, les enseignants et les élèves, il a offert des kits scolaires aux enfants et remis une somme de 50 000 F CFA, au nouveau bureau du conseil exécutif de l’école, afin de faciliter le démarrage de ses activités.

Le président du conseil d’école, Pascal Séogo, a chaleureusement remercié le donateur, saluant à la fois son engagement dans la lutte contre les groupes armés terroristes et ce geste citoyen qui témoigne de son amour pour le village et pour la patrie.

Selon lui, cette contribution financière arrive à point nommé, la caisse de l’école étant vide, et permettra de relancer les actions au bénéfice des élèves.

Abdoulaye Ouédraogo, a rappelé que l’éducation constitue l’un des moyens les plus sûrs pour éloigner les enfants du terrorisme.

Il a expliqué que sa présence à l’école visait à les encourager à bien travailler en classe et à persévérer dans leurs études.

Les élèves, très heureux après la réception des kits scolaires, ont exprimé leur reconnaissance à leur donateur pour ce geste généreux.

Le directeur de l’école, Marius Ky, a, à son tour salué l’ensemble des actions menées par Abdoulaye Ouédraogo en faveur de la bonne marche de l’établissement et du développement du village.

Il a souhaité que d’autres fils et filles de la localité s’inspirent de cet exemple de patriotisme et de solidarité, afin de soutenir durablement l’éducation et la cohésion sociale dans la communauté.

Agence d’information du Burkina

AC/HB/OO