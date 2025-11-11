BURKINA-KOOSIN-CHAMP-SCOLAIRE

Koosin/Agriculture : L’école primaire publique de Dankolon récolte le sésame produit dans son champ

Dokuy, 9 nov. 2025 (AIB)-L’école primaire publique de Dankolon, dans la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Dokuy, a procédé, ce samedi 8 novembre 2025, à la récolte de sésame produit dans le champ de l’école.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme présidentiel « pour Une école de qualité ».

C’est également la volonté des autorités du pays a initié les élèves dans la production maraîchère.

Selon le directeur de l’école primaire publique de Dankolon, Karim Barro, la production du sésame a pour objectif d’appuyer les parents dans la prise en charge de certaines dépenses scolaires.

« Malgré le manque d’intrants pour booster la production, le champ a tout de même donné » selon le directeur.

Cette récolte, bien que modeste symbolise l’engagement de la communauté éducative de Dankolon à conjuguer éducation et initiative locales de développement.

Karim Barro, a par ailleurs lancé un appel aux autorités et aux partenaires de l’éducation pour un meilleur accompagnement.

« Nous formulons des vœux pour que les rendements soient à la hauteur de nos ambitions avec l’accompagnement des autorités en engrais et matériels agricoles pour l’année prochaine », a soutenu M. Barro.

Agence d’information du Burkina

