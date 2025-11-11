BURKINA-GOURMA-CADRE-CONCERTATION

Gourma/CCP : Le Haut-commissaire salue l’Association Tin Ba pour sa contribution au bien-être des populations

Fada N’Gourma, 10 nov. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, a présidé, le vendredi 7 novembre 2025 à Fada N’Gourma, le lancement du quatrième cadre de concertation provinciale extraordinaire du Gourma. Il a salué la contribution remarquable de l’Association Tin Ba pour ses actions en faveur du bien-être des populations.

La journée du cadre de concertation a réuni, le vendredi 7 novembre 2025 à Fada N’Gourma, l’ensemble des acteurs du développement provincial autour de la présentation des activités réalisées par l’Association Tin Ba, le nouveau découpage administratif du Burkina Faso et la présentation du dispositif des Clusters humanitaires.

Selon le Haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, cette quatrième session extraordinaire du cadre de concertation provinciale s’inscrit dans la dynamique de transparence et de coordination des interventions des partenaires techniques et financiers.

« Les partenaires techniques et financiers qui interviennent dans notre province ont besoin de ce cadre pour présenter les actions qu’ils mènent. Aujourd’hui, c’est l’Association Tin Ba qui est à l’honneur et nous avons constaté qu’elle a beaucoup assisté les personnes déplacées internes, notamment par la mise à disposition de terres pour les jardins potagers et par des formations diverses», a indiqué M. Nacanabo.

Le Haut-commissaire de la province du Gourma, a salué la contribution de Tin Ba au bien-être des populations du Gourma

Concernant la communication sur le nouveau découpage administratif du territoire national, la première autorité provinciale, a rappelé que la région de l’Est est désormais subdivisée en trois régions, celle du Sahel en deux et la Boucle du Mouhoun également en deux ainsi, le Burkina Faso compte désormais 17 régions et 47 provinces.

« En tant qu’autorité, nous avons le devoir d’informer les membres du cadre de concertation de tout changement institutionnel. Cette communication permet aux partenaires de mieux comprendre nos dispositions administratives et de s’y adapter », a-t-il ajouté.

La troisième communication, consacrée aux Clusters humanitaires, a permis aux participants de mieux comprendre leur organisation et leur rôle dans la coordination des actions humanitaires.

« Nous avons pu voir leurs réalisations en matière d’assistance aux populations jusqu’en juin 2025. Désormais, nous comprenons mieux les principes et les outils de redevabilité qu’ils utilisent », a précisé le Haut-commissaire.

Silas Nacanabo, a exprimé sa gratitude envers les partenaires qui ont soutenu la tenue de la session, notamment le Programme national de développement des territoires résilients (PNTDR) et l’Association Tin Ba pour leur appui financier.

Il a également lancé un appel à d’autres partenaires pour accompagner les futures sessions du cadre de concertation.

En termes de recommandations, les participants ont été invités à s’approprier le nouveau découpage administratif, à maîtriser le fonctionnement des Clusters et à utiliser efficacement les outils de suivi et de redevabilité mis à leur disposition.

La prochaine session du cadre de concertation provincial est prévue pour décembre 2025 et portera sur la programmation annuelle des activités.

Agence d’information du Burkina

